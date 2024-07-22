Адвокат доньки Бреда Пітта розповів, чому вона вирішила позбутися прізвища батька

Дочка Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло. Фото: instagram.com/shiloh.joliepit/

Адвокат доньки Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло зробив нову заяву про її "важливе рішення" відмовитися від прізвища свого батька. 18-річна дівчина, яка є одною із шести дітей колишньої пари, подала заяву на зміну імені в свій день народження цього року, 27 травня.

Про це пише Daily Mail.

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Про це розповів адвокат Шайло Пітер Левін. Нещодавно ЗМІ опублікували офіційне повідомлення про те, що дівчина змінює прізвище. Юрист попросив не робити цього сенсації. Він пояснив, що дівчина не робила жодних заяв, але публікації вимагає протокол.

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло. Фото: WireImage

"Це офіційне повідомлення було опубліковано в Los Angeles Times, як і належить. Йдеться про молоду людину, яка прийняла незалежне і важливе рішення після важких подій і просто слідує судовому процесу", — розповів Левін.

Після завершення всіх процедур зіркова спадкоємиця стане Шайло Нуваль Джолі. Користуватися прізвищем Бреда Пітта відмовилися інші діти: Вів'єн та Захара, але юридично вони, як і раніше, "Джолі-Пітт".

У експодружжя шестеро спільних дітей, 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 19-річна Захара, 18-річна Шайло, 16-річні Нокс і Вів’єн.

Нагадаємо, друзі Бреда Пітта розповіли про стосунки актора з дітьми. А раніше ми писали, що Анджеліна Джолі попросила Бреда Пітта про мирову угоду.