Друзі Бреда Пітта розповіли правду про його стосунки з дітьми

Актор Бред Пітт. Фото: instagram.com/bradpittofflcial/

Актор Бред Пітт практично не спілкується зі старшими дітьми і дуже мало бачиться із молодшими від Анджеліни Джолі через свій щільний робочий графік. Розрив із дітьми Пітт переживає важко.

Про це пише Daily Mail.

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У Пітта шестеро спільних дітей із колишньою дружиною Анджеліною Джолі. Троє з них: Захара, Пакс та Меддокс – прийомні та вже повнолітні. Також у них є троє біологічних дітей: Шайло, якій нещодавно виповнилося 18 років, та 15-річні Нокс та Вів'єн.

"Він практично не спілкується з дорослими дітьми. А його спілкування з молодшими дітьми в останні місяці стало більш обмеженим через графік зйомок. Анджеліна більшу частину часу проводить з дітьми, але за їхньою угодою він відвідує молодших дітей", — каже інсайдер.

Новина про заяву Шайло про відмову від його прізвища стала для нього серйозним ударом і "розбила йому серце". Рішення Шайло з'явилося незабаром після того, як її молодша сестра Вів'єн також відмовилася від прізвища Пітт. А прийомні діти давно не спілкуються з Піттом. Пакс у соцмережах називав батька "жахливою людиною", яка тримає в страху своїх дітей, і "засранцем світового класу", а Захара виступала в коледжі, представляючись як Захара Марлі Джолі.

Пітт та Джолі продовжують з'ясовувати стосунки в суді. Питання про опіку зійшли нанівець, коли троє з шести дітей виросли, але битва за замок та виноробню Miraval триває.

Раніше Пітт вперше вийшов у світ з новою коханою Інес де Рамон. За чутками, пара планує стати батьками. А друзі Бреда Пітта розповіли про його стосунки зі значно молодшою нареченою.