Анджеліна Джолі попросила Бреда Пітта піти на мирову

Акторка Анджеліна Джолі. Фото: Reuters

Анджеліна Джолі хоче, щоб колишній чоловік Бред Пітт відмовився від позову проти неї через поділ виноробні Chateau Miraval. 49-річна актриса хоче, щоб він "припинив війну" після того, як він подав на неї до суду за продаж її половини виноробні в жовтні 2021 року за 67 мільйонів доларів.

Про це пише Daily Mail.

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Анджеліна Джолі хоче зупинити судові провадження з Бредом Піттом. Вона звернулася до колишнього чоловіка, щоб він відкликав свої позови. Пітт вимагає від Джолі надати йому цілу стос документів, пов'язаних з шато, яким вони колись володіли разом. Також він звинуватив Анджеліну в тому, що вона намагається під тиском отримати свідчення щодо інциденту в літаку. Тоді Пітт побив її на очах у дітей, що і послужило поштовхом до розлучення.

"Анджеліна знову просить містера Пітта припинити боротьбу і нарешті поставити їхню сім'ю на чіткий шлях до зцілення. Якщо містер Пітт не відкличе свій позов, Анджеліна не має іншого вибору, крім як надати відомості про те, що він говорить неправду", — заявив юрист акторки Пол Мерфі.

Подружжя розлучилося і врегулювало питання щодо опіки над дітьми. Каменем спотикання залишився замок та виноробня, яку знаменитості купили ще до шлюбу. Джолі була власницею половини шато і три роки тому продала свою частину.

Пітт обурився. За його словами, існувала усна домовленість, згідно з якою Анджеліна не могла продати свою половину шато, не порадившись з ним. Актриса не дала йому змоги викупити цю частину. Сторона Джолі стверджує, що Пітт вимагав від актриси підписати угоду про нерозголошення, яка б дала їй розповісти світу про те, як він з нею звертався.

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