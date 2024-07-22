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Адвокат дочери Брэда Питта рассказал, почему она решила избавиться от фамилии отца

22 июля 2024 07:15
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Адвокат дочери Брэда Питта рассказал, почему она решила избавиться от фамилии отца
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло. Фото: instagram.com/shiloh.joliepit/
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Адвокат дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сделал новое заявление о ее "важном решении" отказаться от фамилии своего отца. 18-летняя девушка, являющаяся одним из шести детей бывшей пары, подала заявление на смену имени в свой день рождения в этом году, 27 мая.

Об этом пишет Daily Mail.

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Об этом рассказал адвокат Шайло Питер Левин. Недавно СМИ опубликовали официальное сообщение о том, что девушка меняет фамилию. Юрист попросил не делать из этого сенсации. Он пояснил, что она не делала никаких заявлений, но публикации требует протокол.

 

Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло
Дочь Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло. Фото: WireImage

 

"Это официальное сообщение было опубликовано в Los Angeles Times, как и положено. Речь идет о молодом человеке, который принял независимое и важное решение после тяжелых событий и просто следует судебному процессу", — рассказал Левин.

После завершения всех процедур звездная наследница станет Шайло Нуваль Джоли. Пользоваться фамилией Брэда Питта отказались другие дети: Вивьен и Захара, но юридически они по-прежнему "Джоли-Питт".

У экс-супругов шесть общих детей, 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло, 16-летние Нокс и Вивьен.

Напомним, друзья Брэда Питта рассказали об отношениях актера с детьми. А раньше мы писали, что Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о мировом соглашении.

Анджелина Джоли Брэд Питт Звездный развод зарубежные звезды

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