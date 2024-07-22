Адвокат дочери Брэда Питта рассказал, почему она решила избавиться от фамилии отца
Адвокат дочери Анджелины Джоли и Брэда Питта Шайло сделал новое заявление о ее "важном решении" отказаться от фамилии своего отца. 18-летняя девушка, являющаяся одним из шести детей бывшей пары, подала заявление на смену имени в свой день рождения в этом году, 27 мая.
Об этом пишет Daily Mail.
Шайло решила сменить фамилию из-за тяжелых обстоятельств
Об этом рассказал адвокат Шайло Питер Левин. Недавно СМИ опубликовали официальное сообщение о том, что девушка меняет фамилию. Юрист попросил не делать из этого сенсации. Он пояснил, что она не делала никаких заявлений, но публикации требует протокол.
"Это официальное сообщение было опубликовано в Los Angeles Times, как и положено. Речь идет о молодом человеке, который принял независимое и важное решение после тяжелых событий и просто следует судебному процессу", — рассказал Левин.
После завершения всех процедур звездная наследница станет Шайло Нуваль Джоли. Пользоваться фамилией Брэда Питта отказались другие дети: Вивьен и Захара, но юридически они по-прежнему "Джоли-Питт".
У экс-супругов шесть общих детей, 22-летний Мэддокс, 20-летний Пакс, 19-летняя Захара, 18-летняя Шайло, 16-летние Нокс и Вивьен.
Напомним, друзья Брэда Питта рассказали об отношениях актера с детьми. А раньше мы писали, что Анджелина Джоли попросила Брэда Питта о мировом соглашении.
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