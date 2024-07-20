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Донька Бреда Пітта відзначилась гучною заявою, пов'язаною із відомим батьком

20 липня 2024 10:43
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Донька Бреда Пітта відзначилась гучною заявою, пов'язаною із відомим батьком
Актор Бред Пітт. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Донька Бреда Пітта Шайло Джолі просуває свою петицію про законну відмову від прізвища актора, опублікувавши оголошення в газеті The LA Times. Шайло, яка найняла й оплатила власного адвоката, коли подала заяву про відмову від прізвища Пітта у свій 18-й день народження в травні, подала заяву на зміну свого імені з Шайло Нувель Джолі-Пітт на Шайло Нувель Джолі.

Про це пише Daily Mail.

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Оголошення є стандартним кроком до того, як суд схвалить зміну імені. У повідомленні також зазначено, що кожен, хто має заперечення проти петиції, повинен з’явитися до суду.

 

Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло
Донька Анджеліни Джолі та Бреда Пітта Шайло. Фото: WireImage 

 

Джерело, близьке до цієї справи, повідомило: "Шайло найняла власного адвоката й заплатила за це сама, тому Енджі не знає і не може говорити про це. Але якщо ви запитуєте, чи пов’язано це з історією жорстокого поводження чи з порушенням прав Шайло, так, це частина справи".

Актор створив скейт-парк у своєму будинку для Шайло, а нещодавно художню студію, щоб відобразити їхній спільний інтерес до мистецтва. Він посилав машини та охорону заради дітей, коли був призначений їхній візит. На жаль, це не зблизило їх. Син Пакс сказав у дописі в Instagram у 2016 році, що всі четверо молодших дітей, включаючи Шайло, "тремтять від страху в присутності Пітта". Двоє старших на той момент уже категорично відмовлялися бачити його.

У пари шестеро спільних дітей, 22-річний Меддокс, 20-річний Пакс, 19-річна Захара, 18-річна Шайло, 16-річні Нокс і Вів’єн.

Нагадаємо, раніше ми писали, що друзі Анджеліни Джолі переймаються її вагою.

Анджеліна Джолі Бред Пітт закордонні зірки зіркова пара

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