Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли

Американский актер Брэд Питт. Фото: Instagram/bradpittofflcial

Голливудская актриса Анджелина Джоли выдвинула новые обвинения в сторону своего бывшего мужа, американской кинозвезды Брэда Питта. Адвокат последнего не промолчал.

Об этом сообщает издание TMZ.

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Накануне оскароносная актриса заявила, что Питт применил к ней физическое насилие еще до известной ссоры в самолете в присутствии детей, которая и послужила поводом к разводу.

"Учитывая, насколько Джоли сама настаивала, чтобы третьи лица хранили молчание о семейной жизни, особенно в обстоятельствах, когда для этого не было никаких оснований, это многое скажет о том, действительно ли запрошенное Питтом соглашение, связанное с бизнесом Miraval, могло вызвать ее отказ от соглашения", — заявил адвокат актера.

Речь идет о соглашениях о неразглашении, которые якобы Питт заставлял Джоли подписать, и она это сделала. Это возмущает адвоката актрисы Пола Мерфи, который также предоставил свой комментарий американским таблоидам.

"Честно говоря, Питту следовало бы стесняться того, что он ссылается на стандартные соглашения о неразглашении для сотрудников с целью скрыть свое абьюзивное поведение", — прокомментировал он.

Отметим, что суды между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом вокруг винодельческой Chateau Miraval и опеки над детьми продолжаются с 2016 года. Недавно Питт заявил, что он больше не настаивает на совместной опеке.

Напомним, ранее мы писали подробности последней потасовки Джоли и Питта. Также мы рассказывали, что сына известного рэпера Шона Комбса обвиняют в изнасиловании.