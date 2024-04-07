Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Адвокат Питта прокомментировал новые обвинения Джоли arrow

Адвокат Питта прокомментировал новые обвинения Джоли

7 апреля 2024 07:11
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли
Американский актер Брэд Питт. Фото: Instagram/bradpittofflcial
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Голливудская актриса Анджелина Джоли выдвинула новые обвинения в сторону своего бывшего мужа, американской кинозвезды Брэда Питта. Адвокат последнего не промолчал.

Об этом сообщает издание TMZ.

Читайте также:

Брэд Питт ответил Джоли

Накануне оскароносная актриса заявила, что Питт применил к ней физическое насилие еще до известной ссоры в самолете в присутствии детей, которая и послужила поводом к разводу.

"Учитывая, насколько Джоли сама настаивала, чтобы третьи лица хранили молчание о семейной жизни, особенно в обстоятельствах, когда для этого не было никаких оснований, это многое скажет о том, действительно ли запрошенное Питтом соглашение, связанное с бизнесом Miraval, могло вызвать ее отказ от соглашения", — заявил адвокат актера.

Речь идет о соглашениях о неразглашении, которые якобы Питт заставлял Джоли подписать, и она это сделала. Это возмущает адвоката актрисы Пола Мерфи, который также предоставил свой комментарий американским таблоидам.

"Честно говоря, Питту следовало бы стесняться того, что он ссылается на стандартные соглашения о неразглашении для сотрудников с целью скрыть свое абьюзивное поведение", — прокомментировал он.

Отметим, что суды между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом вокруг винодельческой Chateau Miraval и опеки над детьми продолжаются с 2016 года. Недавно Питт заявил, что он больше не настаивает на совместной опеке.

Напомним, ранее мы писали подробности последней потасовки Джоли и Питта. Также мы рассказывали, что сына известного рэпера Шона Комбса обвиняют в изнасиловании.

скандал
Анджелина Джоли
Брэд Питт
актеры
зарубежные звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

13:28 Наталья Сумская рассказала о пророчестве, которое услышала в свое время ее мама

26 марта 2024

19:27 С 1 апреля украинцы должны будут прийти в ТЦК без повестки — кого коснется

30 марта 2024

01:47 Где могут служить ограниченно пригодные с 1 апреля — полный перечень

27 марта 2024

02:45 Мобилизация в Украине — адвокат назвал одну популярную болезнь, освобождающую от призыва

06:44 Сколько военных в Украине до сих пор не были на фронте — официальные данные

30 марта 2024

17:27 Нападение на работников ТЦК на Хмельнитчине — Жорин отреагировал на инцидент

3 апреля 2024

20:40 Простая ситуация, в которой многие ошибаются, — кто из водителей проедет первым

26 марта 2024

07:25 Только люди с высоким IQ найдут спящего котика на сухом дереве за восемь секунд

27 марта 2024

20:51 Можно ли игнорировать оставшуюся в дверях повестку — ответ юриста

30 марта 2024

18:40На Одесчине пограничники начали выдавать разрешения на проезд через Паланку