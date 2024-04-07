Брэд Питт отреагировал на обвинения Анджелины Джоли

Адвокат Питта прокомментировал новые обвинения Джоли
Голливудская актриса Анджелина Джоли выдвинула новые обвинения в сторону своего бывшего мужа, американской кинозвезды Брэда Питта. Адвокат последнего не промолчал.
Об этом сообщает издание TMZ.
Брэд Питт ответил Джоли
Накануне оскароносная актриса заявила, что Питт применил к ней физическое насилие еще до известной ссоры в самолете в присутствии детей, которая и послужила поводом к разводу.
"Учитывая, насколько Джоли сама настаивала, чтобы третьи лица хранили молчание о семейной жизни, особенно в обстоятельствах, когда для этого не было никаких оснований, это многое скажет о том, действительно ли запрошенное Питтом соглашение, связанное с бизнесом Miraval, могло вызвать ее отказ от соглашения", — заявил адвокат актера.
Речь идет о соглашениях о неразглашении, которые якобы Питт заставлял Джоли подписать, и она это сделала. Это возмущает адвоката актрисы Пола Мерфи, который также предоставил свой комментарий американским таблоидам.
"Честно говоря, Питту следовало бы стесняться того, что он ссылается на стандартные соглашения о неразглашении для сотрудников с целью скрыть свое абьюзивное поведение", — прокомментировал он.
Отметим, что суды между Анджелиной Джоли и Брэдом Питтом вокруг винодельческой Chateau Miraval и опеки над детьми продолжаются с 2016 года. Недавно Питт заявил, что он больше не настаивает на совместной опеке.
Напомним, ранее мы писали подробности последней потасовки Джоли и Питта. Также мы рассказывали, что сына известного рэпера Шона Комбса обвиняют в изнасиловании.
Читайте Новини.LIVE!