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Адвокати Алека Болдвіна, який застрелив українку, наполягають на закритті судової справи

26 червня 2024 06:47
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Стас Кожушко
Редактор
Адвокати Алека Болдвіна хочуть закрити справу про вбивство українки
Голлівудський актор Алек Болдвін. Скриншот: YouTube/ABCNews
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Адвокати американського актора Алека Болдвіна наполягають на закритті судової справи щодо вбивства українки Галини Гатчинс, яка працювала операторкою на зйомках голлівудського фільму Rust ("Іржа"). Наступного місяця має відбутись наступне засідання, на якому з’явиться актор.

Про це повідомляє видання Variety.

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Захист голлівудського актора стверджує що його справу про ненавмисне вбивство слід закрити. Причиною, за їхніми словами, є дія слідчих. Ті нібито знищили ключовий доказ: револьвер 45-го калібру, після пострілу з якого загинула Галина Гатчинс.

Болдвін заперечує, що натискав на спусковий гачок, а захист припустив, що рушницю було модифіковано. Під час випробувань у 2022 році експерт ФБР вдарив по револьверу молотком, зламавши внутрішні компоненти так, що курок більше не міг залишатися в повністю зведеному положенні.

Голлівудський актор Алек Болдвін
Алек Болдвін на зйомках фільму "Іржа". Фото: X/OuraganCulture

Адвокат Болдвіна Джон Беш стверджує, що та перевірка позбавила захист повної можливості оглянути зброю у її початковому станові.  За його словами, експерт навіть не розібрав револьвер перед руйнівним тестуванням і не сфотографував його внутрішні компоненти.

"Це одна з найбільш кричущих сукупностей фактів, які я коли-небудь бачив. Вони знали, що це буде знищено, і не зробили нічого, щоб зберегти докази для відповідача", — сказав Беш, який був прокурором США під час адміністрації Дональда Трампа. 

Адвокат Алека Болдвіна
Адвокат Алека Болдвіна, Джон Беш. Фото: quinnemanuel.com

Як загинула Галина Гатчинс

Нещасний випадок під час зйомок вестерну "Іржа" стався 21 жовтня 2021 року на ранчо біля міста Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдвін виступав продюсером фільму та грав у ньому головну роль.

Під час зйомок сцени, в якій голлівудська зірка у ролі злочинця мав стріляти з пістолета, він випадково потрапив в операторку Галину Гатчинс. Виявилось, що зброярка Ганна Гутьєррес Різ зарядила зброю не холостими кулями, а бойовими.

42-річну українку  доставили на гелікоптері до лікарні, де вона померла від отриманих поранень. В неї залишився чоловік та неповнолітній син.

Галина Гатчинс
Галина Гатчинс та місце інциденту. Фото: X/krone_at та X/Daybrkd

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що Алек Болдвін недбало поводився зі зброєю на знімальному майданчику ще до того, як застрілив операторку Галину Гатчінс. Також ми писали, що онкохвора американська акторка Шеннен Догерті вимагає аліменти від колишнього чоловіка.

суд
вбивство
актори
Алек Болдвін
закордонні зірки

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