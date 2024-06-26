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Адвокаты Алека Болдуина, который застрелил украинку, настаивают на закрытии судебного дела

26 июня 2024 06:47
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Стас Кожушко
Редактор
Адвокаты Алека Болдуина хотят закрыть дело об убийстве украинки
Голливудский актер Алек Болдуин. Скриншот: YouTube/ABCNews
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Адвокаты американского актера Алека Болдуина настаивают на закрытии судебного дела по убийству украинки Галины Хатчинс, работавшей оператором на съемках голливудского фильма Rust ("Ржавчина"). В следующем месяце должно состояться следующее заседание, на котором появится актер.

Об этом сообщает издание Variety.

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Защита голливудского актера утверждает, что его дело о непреднамеренном убийстве следует закрыть. Причиной по их словам является действие следователей. Те якобы уничтожили ключевое доказательство: револьвер 45-го калибра, после выстрела из которого погибла Галина Хатчинс.

Болдуин отрицает, что нажимал на спусковой крючок, а защита предположила, что ружье было модифицировано. В ходе испытаний в 2022 году эксперт ФБР ударил по револьверу молотком, сломав внутренние компоненты так, что курок больше не мог оставаться в полностью возведенном положении.

Голливудский актер Алек Болдвин
Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина". Фото: X/OuraganCulture

Адвокат Болдуина Джон Беш утверждает, что эта проверка лишила защиту полной возможности осмотреть оружие в его первоначальном положении. По его словам, эксперт даже не разобрал револьвер перед разрушительным тестированием и не сфотографировал его внутренние компоненты.

"Это одна из самых вопиющих совокупностей фактов, которые я когда-либо видел. Они знали, что это будет уничтожено, и не сделали ничего, чтобы сохранить доказательства для ответчика", — сказал Беш, который был прокурором США во время администрации Дональда Трампа.

Адвокат Алека Болдвина
Адвокат Алека Болдвина, Джон Беш. Фото: quinnemanuel.com

Как погибла Галина Хатчинс

Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль.

Во время съемок сцены, в которой голливудская звезда в роли преступника должен был стрелять из пистолета, он случайно попал в оператора Галину Хатчинс. Оказалось, что оружейница Анна Гутьеррес Риз зарядила оружие не холостыми пулями, а боевыми.

42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных ранений. У нее остался муж и несовершеннолетний сын.

Галина Гатчинс
Галина Хатчинс и место инцидента. Фото: X/krone_at и X/Daybrkd

Напомним, ранее мы рассказывали, что Алек Болдуин небрежно обращался с оружием на съемочной площадке еще до того, как застрелил оператора Галину Хатчинс. Также мы писали, что онкобольная американская актриса Шеннен Догерти требует алименты от бывшего мужа.

суд
убийство
актеры
Алек Болдуин
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