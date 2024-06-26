Адвокаты Алека Болдуина хотят закрыть дело об убийстве украинки

Голливудский актер Алек Болдуин. Скриншот: YouTube/ABCNews

Адвокаты американского актера Алека Болдуина настаивают на закрытии судебного дела по убийству украинки Галины Хатчинс, работавшей оператором на съемках голливудского фильма Rust ("Ржавчина"). В следующем месяце должно состояться следующее заседание, на котором появится актер.

Об этом сообщает издание Variety.

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Защита голливудского актера утверждает, что его дело о непреднамеренном убийстве следует закрыть. Причиной по их словам является действие следователей. Те якобы уничтожили ключевое доказательство: револьвер 45-го калибра, после выстрела из которого погибла Галина Хатчинс.

Болдуин отрицает, что нажимал на спусковой крючок, а защита предположила, что ружье было модифицировано. В ходе испытаний в 2022 году эксперт ФБР ударил по револьверу молотком, сломав внутренние компоненты так, что курок больше не мог оставаться в полностью возведенном положении.

Алек Болдуин на съемках фильма "Ржавчина". Фото: X/OuraganCulture

Адвокат Болдуина Джон Беш утверждает, что эта проверка лишила защиту полной возможности осмотреть оружие в его первоначальном положении. По его словам, эксперт даже не разобрал револьвер перед разрушительным тестированием и не сфотографировал его внутренние компоненты.

"Это одна из самых вопиющих совокупностей фактов, которые я когда-либо видел. Они знали, что это будет уничтожено, и не сделали ничего, чтобы сохранить доказательства для ответчика", — сказал Беш, который был прокурором США во время администрации Дональда Трампа.

Адвокат Алека Болдвина, Джон Беш. Фото: quinnemanuel.com

Как погибла Галина Хатчинс

Несчастный случай во время съемок вестерна "Ржавчина" произошел 21 октября 2021 года на ранчо возле города Санта-Фе (штат Нью-Мексико). Болдуин выступал продюсером фильма и играл в нем главную роль.

Во время съемок сцены, в которой голливудская звезда в роли преступника должен был стрелять из пистолета, он случайно попал в оператора Галину Хатчинс. Оказалось, что оружейница Анна Гутьеррес Риз зарядила оружие не холостыми пулями, а боевыми.

42-летнюю украинку доставили на вертолете в больницу, где она скончалась от полученных ранений. У нее остался муж и несовершеннолетний сын.

Галина Хатчинс и место инцидента. Фото: X/krone_at и X/Daybrkd

Напомним, ранее мы рассказывали, что Алек Болдуин небрежно обращался с оружием на съемочной площадке еще до того, как застрелил оператора Галину Хатчинс. Также мы писали, что онкобольная американская актриса Шеннен Догерти требует алименты от бывшего мужа.