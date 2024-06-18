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Стріляв у людей ще до вбивства українки — прокуратура хоче довести вину Алека Болдвіна

18 червня 2024 23:05
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська
Алек Болдвін винен у вбивстві Галини Гатчінс — нові докази від прокуратури
Американський актор Алек Болдвін. Фото: instagram.com/thealecbaldwinshow/
d95a8ce7-fd61-4459-e897-94bde7c7a100 - Антоніна Завадська

Актор Алек Болдвін випадково застрелив на зніманнях фільму "Іржа" операторку Галину Гатчінс. Втім, прокуратура переконана, що це не перший випадок недбалості з боку зірки.

Про це пише TMZ.

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Прокуратура Нью-Мексико має докази, що Алек Болдвін недбало поводився зі зброєю на знімальному майданчику ще до того, як застрілив операторку Галину Гатчінс.

Є свідчення, що в один зі знімальних днів актор необачно направив і випустив холостий патрон у члена знімальної групи. І до того ж цілився в нього. 

Алек Болдвін і Галина Гатчінс на зніманнях фільму "Іржа". Фото: Facebook/Serge Svetnoy
Алек Болдвін і Галина Гатчінс на зніманнях фільму "Іржа". Фото: Facebook/Serge Svetnoy

Ба більше, зірка час від часу використовував пістолет, як указку. Керував у такий спосіб членами команди. Одного разу вистрілив з револьвера після того, як зйомки закінчилися. Також були зняті кілька сцен, де актор клав палець на спусковий гачок, навіть коли сцена не вимагала стрілянини.

Також прокуратура має докази, що Алек був не уважним, коли зброяр Ханна Гутьєррес-Рід проводила тренування зі зброї. У той момент він переписувався у соцмережах зі своєю родиною.

Нагадаємо, що Болдвін має з'явиться у суді в липні. Тоді його офіційно звинуватять у ненавмисному вбивстві. Актор намагався за допомогою адвокатів "закрити справу", втім не вдалось. Нещодавно запустив реаліті-шоу про свою родину. Його жорстоко розкритикували, адже зірка підозрюється у вбивстві.

суд
вбивство
закордонні зірки
США
Алек Болдвін
Галина Гатчінс
прокуратура
звинувачення

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