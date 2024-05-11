Адвокаты Анджелины Джоли обратились к Брэду Питту с громким заявлением

Актриса Анджелина Джоли. Фото: Reuters

Адвокат Анджелины Джоли обратился к ее бывшему супругу Брэду Питту с очень необычным публичным обращением, попросив актера "отпустить ее". Питта обвиняют в том, что он "издевался" над своей бывшей супругой, подав ответ на документы, которые, по мнению ее команды, были "созданы для того, чтобы вызвать пресс-конференцию".

Об этом пишет Daily Mail.

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Пол Мерфи, адвокат актрисы, сказал: "Она с нетерпением ждет того дня, когда он наконец-то сможет отпустить ее".

Апелляция была подана после заявления бывшего охранника, которое Питт подал в Верховный суд Лос-Анджелеса. Он обвинил Джоли в попытке вбить клин между Питтом и их шестью детьми.

Актеры Брэд Питт и Анджелина Джоли. Фото: Shutterstock

Считается, что трое старших детей — Меддокс, Пакс и Захара — не имеют никаких отношений с Питтом, а сын Пакс три года назад написал в посте в Instagram, что его отец был "придурком мирового класса" и "м**аком".

Питт больше не хочет изменить условия опеки над тремя детьми, которым еще не исполнилось 18 лет, после провалившегося длительного судебного иска. Между тем идет борьба за виноградник, которым они когда-то владели, который Джоли продала миллиардеру Юрию Шеффлеру из группы Stoli.

Напомним, бывший супруг Анджелины Джоли поразил навыками пожарного. А невеста Брэда Питта подалась в модель.