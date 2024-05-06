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Ексчоловік Анджеліни Джолі здивував професійними навичками пожежника

6 травня 2024 11:08
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Ексчоловік Анджеліни Джолі здивував професійними навичками пожежника
Джонні Лі Міллер. Фото: instagram.com/jonnylmiller
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Перший чоловік американської акторки Анджеліни Джолі, голлівудський актор Джонні Лі Міллер, неочікувано відсвяткував Міжнародний день пожежників. Зірка серіалу "Елементарно" бути присутнім на восьмому щорічному змаганні пожежників.

Про це актор повідомив на своїй сторінці у Instagram.

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За словами актора, інструктори провели різноманітних знаменитостей, донорів і пожежників, якими він тепер називає себе, через серію тренінгів і занять. ️На фото і відео актор демонструє навички роботи пожежника та позує разом з колегами.

Минулого року Джонні Лі Міллер пройшов курс пожежника-волонтера. Навчався п'ять місяців у відповідній академії у Нью-Йорку.

У рамках курсу, який опанував актор, він навчися, як правильно поводитися в екстремальних ситуаціях, рятувати із палаючих будівель людей, поводитися з транспортом та відповідною технікою. Щоб отримати кваліфікацію Міллер мав скласти практичний та письмовий тест.

Нагадаємо, акторка Анджеліна Джолі дала нові свідчення щодо розбірок з колишнім чоловіком Бредом Піттом. А раніше наречена Бреда Пітта знялась у стильній фотосесії. 

Анджеліна Джолі
пожежа
закордонні зірки
зірки

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