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Агилера в образе бурлеск-дивы поразила похудением

2 февраля 2024 10:20
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Агилера в образе бурлеск-дивы поразила похудением
Певица Кристина Агилера. Фото: Reuters
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Кристина Агилера поразила похудевшей фигурой, украшая обложку журнала Vegas. Звезда снялась в стиле дивы накануне празднования 25-летия своего дебютного альбома.

Об этом пишет Daily Mail.

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Исполнительница надела нежно-розовое боди, к которому добавлен коричневый пушистый жакет. Кроме того, она надела пару колготок в сеточку, а также белые сапоги выше колена, чтобы завершить образ — это один из нарядов, которые певица также носит на сцене.

 

Певица Кристина Агилера. Фото: Vegas Magazine
Певица Кристина Агилера. Фото: Vegas Magazine

"Это замечательно быть на сцене, потому что новое шоу в Вегасе действительно подпитывает мое творчество. Я работала над экспериментами с новыми звуками. Многое произошло за последние шесть лет — огромные личные и профессиональные изменения, рост и новое вдохновение, поэтому я очень рада поделиться всем этим в следующем альбоме!", — сказала артистка.

В последнее время Агилеру подозревают в злоупотреблении медицинским препаратом для похудения. Голливудские звезды все чаще худеют благодаря инъекциям, которые назначают людям больным диабетом. Препарат уменьшает аппетит, поэтому звезды пользуются им как средством для похудения. Не все врачи одобряют такой подход, многие сходятся во мнении, что с годами все потерявшие лишние килограммы ощутят нехорошие последствия.

Напомним, длинноволосая невеста Роналду украсила обложку Vogue.

Раньше мама Илона Маска в перьях украсила обложку глянца.

Кристина Агилера
зарубежные звезды
похудение
звезды

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