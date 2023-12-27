Ахтем Сеитаблаев появился в фильме о сыне Франко — новый трейлер
Вышел новый трейлер исторической драмы о сыне Каменяра "Другой Франко". В фильме сыграли известные украинские актеры.
Трейлер вышел на YouTube-канале.
"Другой Франко" — история о наследственной борьбе за Украину
Фильм "Другой Франко" должен был выйти на большие экраны еще в 2020 году, однако не судилось. Увидеть историю о сыне великого Каменяра украинцы смогут 8 февраля 2024 года.
Лента посвящена жизни Петра Франка — одного из основателей организации "Пласт", летчика, основателя авиации в Галицкой армии, ученого с 36 научными патентами на изобретения, депутата Верховного Совета УССР. Он боролся за Украину, но был репрессирован и погиб по дороге в Сибирь.
В фильме главную роль сыграл актер Вячеслав Довженко. Он лауреат премий "Золотой волчок" и "Киноколо" за роль в фильме "Киборги".
Популярный актер и режиссер Ахтем Сеитаблаев сыграл друга-изменника сына Франко. Его герой выбирает другой политический путь. Также в фильме появятся актриса Ивано-Франковского драмтеатра Надежда Левченко и звезда сериала "Школа" Ирина Кудашова. Они воплотились в образы жены и дочери Петра Франко.
Съемки проходили в Стрыйском парке Львова и музее "Дом Франко". Чтобы адаптировать сценарий к историческим событиям, команда консультировалась с семьей Петра Франка.
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