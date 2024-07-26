Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Актер сериала "Танька и Володька" объяснил, почему он не показывает свою семью arrow

Актер сериала "Танька и Володька" объяснил, почему он не показывает свою семью

26 июля 2024 11:15
Галина Войтенко - Редактор
Почему звезда Лиги смеха Тарас Стадницкий не показывает свою семью — актер назвал причину
Украинский актер Тарас Стадницкий на интервью. Фото: скриншот с YouTube
Галина Войтенко - Редактор

Украинский актер, комик и юморист, экс-участник шоу "Лига смеха" Тарас Стадницкий дал откровенное интервью. В нем звезда сериала "Танька и Володька" честно рассказал, почему он так тщательно скрывает свою семью, не показывая ее на публику.

Об этом Тарас Стадницкий рассказал на интервью каналу "Люкс ФМ" в YouTube.

Читайте также:

Тарас Стадницкий о том, почему скрывает семью

Известный украинский юморист объяснил, почему он не показывает нигде свою жену с детьми. Оказывается, даже когда он фотографирует членов своей семьи, он сначала интересуется у них, может ли он это показывать в сети, а потом публикует

"Я сначала спрашиваю у них после того, как сделал фотографию, могу ли я это выложить. Я с самого детства приучаю их к тому, что они имеют право сказать: "Нет, потому что я некрасиво получилась", поэтому когда они говорят, то я выкладываю. Я более закрытый в плане личной жизни, поэтому несильно можно найти какие-нибудь материалы из семейной жизни", — подчеркнул Тарас Стадницкий.

Интервью с Тарасом Стадницким
Интервью с Тарасом Стадницким. Фото: скриншот с YouTube

Однако, украинский актер раскрыл подробности своего знакомства с женой, рассказав, где именно это произошло и как они начали строить отношения. Рассказал Тарас и о том, что они с женой играли сразу две свадьбы — сначала у нее на Родине, а потом у него.

"Мы познакомились с ней в общежитии, она тоже окончила факультет прикладной математики, правда не с красным дипломом. Мы жили вместе в общежитии, потом немного разошлись, потом снова сошлись. У нас было две свадьбы — одна свадьба у нее и через две недели у меня на Хуторе", — добавил украинский актер.

Семья Тараса Стадницкого

К сожалению, в медиа редко можно увидеть какую-то информацию о семейной жизни Тараса Стадницкого. Известно только то, что украинский актер женат и имеет две дочери — Любу и Олесю. В соцсетях также можно редко найти семейные фото Тараса.

Тарас Стадницкий со своей женой и двумя дочерьми
Тарас Стадницкий со своей женой и двумя дочерьми. Фото: Facebook "Persona news"

Напомним, мы писали о том, что актриса Татьяна Песик вспомнила о своей первой неудаче на съемках.

Ранее мы рассказывали о том, что украинский актер Иван Люленов объяснил, почему "Квартал 95" больше не так популярен.

Также мы сообщали о том, что ведущий "Лиги смеха" Виктор Розовый после ранения показал себя в инвалидной коляске.

Лига Смеха Тарас Стадницкий Танька і Володька

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Text

13:14 Новая тактика ТЦК — нардеп рассказал, как украинцев отправляют на полигон

18 июля 2024

15:27 Вторжение циклона — Наталка Диденко предупредила регионы, где завтра будет щедро лить дождь

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

18 июля 2024

07:39 Как ТЦК будет штрафовать мужчин, которые не обновили данные, но не имеют доходов и имущества

16 июля 2024

12:53 Шевченко решил, какой клуб заменит Днепр-1 в УПЛ

24 июля 2024

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

18 июля 2024

11:33 Яремчук останется в Испании, но не в Валенсии — начались переговоры с известным клубом

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

15 июля 2024

12:58 В Днепр-1 назвали людей, которые виноваты в ликвидации клуба

17 июля 2024

15:07В Китае бурно обсуждают вероятность инсульта у Си Цзиньпина, — СМИ