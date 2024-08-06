На війні було поранено актора Андрія Валенського — в якому стані захисник

Актор театру Андрій Валенський отримав важке поранення на передовій
Український актор театру і кіно Андрій Валенський отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. Його близькі та друзі закликають допомогти захиснику.
Про це повідомила його колега Рима Зюбіна.
Рима Зюбіна про поранення Андрія Валенського
Акторка повідомила про те, що Валенського було поранено в боях у Донецькій області, а саме між Кліщіївкою та Іванівським. Нині захисник проходить лікування у київській клініці.
Під час обстеження фахівці виявили у військового черепно-мозкову травму, контузію, розбите обличчя, зламаний ніс, опіки рук та роздроблене праве стегно.
Що відомо про Андрія Валенського
Актор довгий час працював у театрі ім. Тараса Шевченка у Харкові, театрі ім. Лесі Українки й у театрі Драми та Комедії на Лівому березі Дніпра у Києві. Він мобілізувався до війська у 2023 році.
Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий вперше показав наслідки поранення. А також на війні загинув український письменник та юрист Василь Паламарчук із позивним "Адвокат".
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