На війні було поранено актора Андрія Валенського — в якому стані захисник

Актор театру і кіно та військовий Андрій Валенський. Фото: instagram.com/andreivalenskii/

Український актор театру і кіно Андрій Валенський отримав важке поранення під час виконання бойового завдання. Його близькі та друзі закликають допомогти захиснику.

Про це повідомила його колега Рима Зюбіна.

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Акторка повідомила про те, що Валенського було поранено в боях у Донецькій області, а саме між Кліщіївкою та Іванівським. Нині захисник проходить лікування у київській клініці.

Під час обстеження фахівці виявили у військового черепно-мозкову травму, контузію, розбите обличчя, зламаний ніс, опіки рук та роздроблене праве стегно.

Поранений Андрій Валенський. Фото: facebook.com/z.rimma.z

Що відомо про Андрія Валенського

Актор довгий час працював у театрі ім. Тараса Шевченка у Харкові, театрі ім. Лесі Українки й у театрі Драми та Комедії на Лівому березі Дніпра у Києві. Він мобілізувався до війська у 2023 році.

Нагадаємо, зірка "Ліги сміху" та боєць 3-ї ОШБр Віктор Розовий вперше показав наслідки поранення. А також на війні загинув український письменник та юрист Василь Паламарчук із позивним "Адвокат".