На войне был ранен актер Андрей Валенский — в каком состоянии защитник

Актер театра и кино и военный Андрей Валенский. Фото: instagram.com/andreivalenskii/

Украинский актер театра и кино Андрей Валенский получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Его близкие и друзья призывают помочь защитнику.

Об этом сообщила его коллега Рима Зюбина.

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Рима Зюбина о ранении Андрея Валенского

Актриса сообщила о том, что Валенский был ранен в боях в Донецкой области, а именно между Клещеевкой и Ивановским. В настоящее время защитник проходит лечение в киевской клинике.

Во время обследования специалисты обнаружили у военного черепно-мозговую травму, контузию, разбитое лицо, сломанный нос, ожоги рук и раздробленное правое бедро.

Раненый Андрей Валенский. Фото: facebook.com/z.rimma.z

Что известно об Андрее Валенском

Актер долгое время работал в театре им. Тараса Шевченко в Харькове, театре им. Леси Украинки и в театре Драмы и Комедии на Левом берегу Днепра в Киеве. Он мобилизовался в армию в 2023 году.

Напомним, звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый впервые показал последствия ранения. А также на войне погиб украинский писатель и юрист Василий Паламарчук с позывным "Адвокат".