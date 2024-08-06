На войне был ранен актер Андрей Валенский — в каком состоянии защитник

Актер театра Андрей Валенский получил тяжелое ранение на передовой
Украинский актер театра и кино Андрей Валенский получил тяжелое ранение во время выполнения боевого задания. Его близкие и друзья призывают помочь защитнику.
Об этом сообщила его коллега Рима Зюбина.
Рима Зюбина о ранении Андрея Валенского
Актриса сообщила о том, что Валенский был ранен в боях в Донецкой области, а именно между Клещеевкой и Ивановским. В настоящее время защитник проходит лечение в киевской клинике.
Во время обследования специалисты обнаружили у военного черепно-мозговую травму, контузию, разбитое лицо, сломанный нос, ожоги рук и раздробленное правое бедро.
Что известно об Андрее Валенском
Актер долгое время работал в театре им. Тараса Шевченко в Харькове, театре им. Леси Украинки и в театре Драмы и Комедии на Левом берегу Днепра в Киеве. Он мобилизовался в армию в 2023 году.
Напомним, звезда "Лиги смеха" и боец 3-й ОШБр Виктор Розовый впервые показал последствия ранения. А также на войне погиб украинский писатель и юрист Василий Паламарчук с позывным "Адвокат".
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