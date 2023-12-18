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Актори "Назад у майбутнє" через 38 років — як змінилося їхнє життя

18 грудня 2023 19:32
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Що сталося з акторами Назад у майбутнє за 38 років — які вони зараз
Майкл Джей Фокс і Крістофер Ллойд у фільмі "Назад у майбутнє". Фото: The Sun
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"Назад у майбутнє" — це легендарний фантастичний фільм, прем’єра якого відбулася у далекому 1985 році і одразу стала успішною трилогією. Актори, які зіграли головні ролі в цьому фільмі, одразу ж стали популярними і отримали неймовірний успіх.

Новини.LIVE розповідає, як змінилися актори фільму "Назад у майбутнє" за 38 років.

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Майкл Джей Фокс

У фільмі "Назад у майбутнє" канадсько-американський актор Майкл Джей Фокс зіграв роль головного героя — молодого хлопця на ім’я Марті МакФлай. Зараз йому вже 62 роки, і він страждає від хвороби Паркінсона. Через захворювання, яке зараз не лікується, йому довелося закінчити свою кар’єру в кіно.

Зараз у відомого актора є дружина, з якою він у шлюбі з 1988 року, і четверо дітей. 

Майкл Джей Фокс
Майкл Джей Фокс у фільмі "Назад у майбутнє" і сьогодні. Фото: Pinterest

Крістофер Ллойд

Американський актор у фільмі був партнером Майкла Джея Фокса, а вже сьогодні йому 85 років. Зараз він є володарем трьох премій "Еммі", продовжує пов’язувати своє життя з індустрією кіно, а також грає на сцені театру. 

Відомий актор був одружений чотири рази, зараз у шлюбі з п’ятою дружиною і не має дітей.

Кристофер Ллойд
Крістофер Ллойд у фільмі "Назад у майбутнє" і сьогодні. Фото: Pinterest

Ліа Томпсон 

Американська акторка Ліа Томпсон зіграла роль мами Марті МакФлая на ім’я Лоррейн Бейнс. Останнім часом відома 62-річна телезірка активно працює над серіалами, адже є режисеркою. Ліа вже встигла зняти декілька епізодів для "Стар Трека: Пікард" та "Постояльця з космосу".

У 1989 році Ліа Томпсон одружилася з актором Говардом Дойчем, з яким досі виховує двох дітей.

Лиа Томпсон
Ліа Томпсон у фільмі "Назад у майбутнє" і зараз. Фото: Pinterest

Томас Вілсон

Американський актор Томас Вілсон зіграв роль Біффа Таннена у фільмі "Назад у майбутнє". З початку 2000-х років актор здебільшого озвучував різні мультики. Так, сьогодні його голос можна почути у таких мультфільмах, як:

  • Атлантида: Повернення Майло
  • Губка Боб
  • Ріо
  • Мисливці на тролів

Зараз Томасу Вілсону вже 64 роки, він у шлюбі з 1985 року і виховує чотирьох дітей.

Томас Уилсон
Томас Вілсон у фільмі "Назад у майбутнє" і зараз. Фото: Pinterest

Нагадаємо, ми писали про те, якими стали головні герої відомого телесеріалу "Доктор Хаус" через 19 років. 

Раніше ми розповідали про те, як змінилися зірки "Гаррі Поттера" за 19 років. 

Також ми повідомляли про те, що сталося з акторами фільму "Секретні матеріали" за 30 років.

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