Що сталося з акторами Назад у майбутнє за 38 років — які вони зараз

Майкл Джей Фокс і Крістофер Ллойд у фільмі "Назад у майбутнє". Фото: The Sun

"Назад у майбутнє" — це легендарний фантастичний фільм, прем’єра якого відбулася у далекому 1985 році і одразу стала успішною трилогією. Актори, які зіграли головні ролі в цьому фільмі, одразу ж стали популярними і отримали неймовірний успіх.

Новини.LIVE розповідає, як змінилися актори фільму "Назад у майбутнє" за 38 років.

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Майкл Джей Фокс

У фільмі "Назад у майбутнє" канадсько-американський актор Майкл Джей Фокс зіграв роль головного героя — молодого хлопця на ім’я Марті МакФлай. Зараз йому вже 62 роки, і він страждає від хвороби Паркінсона. Через захворювання, яке зараз не лікується, йому довелося закінчити свою кар’єру в кіно.

Зараз у відомого актора є дружина, з якою він у шлюбі з 1988 року, і четверо дітей.

Майкл Джей Фокс у фільмі "Назад у майбутнє" і сьогодні. Фото: Pinterest

Крістофер Ллойд

Американський актор у фільмі був партнером Майкла Джея Фокса, а вже сьогодні йому 85 років. Зараз він є володарем трьох премій "Еммі", продовжує пов’язувати своє життя з індустрією кіно, а також грає на сцені театру.

Відомий актор був одружений чотири рази, зараз у шлюбі з п’ятою дружиною і не має дітей.

Крістофер Ллойд у фільмі "Назад у майбутнє" і сьогодні. Фото: Pinterest

Ліа Томпсон

Американська акторка Ліа Томпсон зіграла роль мами Марті МакФлая на ім’я Лоррейн Бейнс. Останнім часом відома 62-річна телезірка активно працює над серіалами, адже є режисеркою. Ліа вже встигла зняти декілька епізодів для "Стар Трека: Пікард" та "Постояльця з космосу".

У 1989 році Ліа Томпсон одружилася з актором Говардом Дойчем, з яким досі виховує двох дітей.

Ліа Томпсон у фільмі "Назад у майбутнє" і зараз. Фото: Pinterest

Томас Вілсон

Американський актор Томас Вілсон зіграв роль Біффа Таннена у фільмі "Назад у майбутнє". З початку 2000-х років актор здебільшого озвучував різні мультики. Так, сьогодні його голос можна почути у таких мультфільмах, як:

Атлантида: Повернення Майло

Губка Боб

Ріо

Мисливці на тролів

Зараз Томасу Вілсону вже 64 роки, він у шлюбі з 1985 року і виховує чотирьох дітей.

Томас Вілсон у фільмі "Назад у майбутнє" і зараз. Фото: Pinterest

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