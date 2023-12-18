Что произошло с актерами Назад в будущее за 38 лет — какие они сейчас

Майкл Джей Фокс и Кристофер Ллойд в фильме "Назад в будущее". Фото: The Sun

"Назад в будущее" — это легендарный фантастический фильм, премьера которого состоялась в далеком 1985 году и стала успешной трилогией. Актеры, сыгравшие главные роли в этом фильме, сразу же стали популярными и получили невероятный успех.

Новини.LIVE рассказывает, как изменились актеры фильма "Назад в будущее" за 38 лет.

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Майкл Джей Фокс

В фильме "Назад в будущее" канадско-американский актер Майкл Джей Фокс сыграл роль главного героя — молодого парня по имени Марти МакФлай. Сейчас ему уже 62 года, и он страдает от болезни Паркинсона. Из-за заболевания, которое сейчас не лечится, ему пришлось закончить свою карьеру в кино.

Сейчас у известного актера есть жена, с которой он в браке с 1988 года, и четверо детей.

Майкл Джей Фокс в фильме "Назад в будущее" и сегодня. Фото: Pinterest

Кристофер Ллойд

Американский актер в фильме был партнером Майкла Джея Фокса, а сегодня ему 85 лет. Сейчас он является обладателем трех премий "Эмми", продолжает связывать свою жизнь с индустрией кино, а также играет на сцене театра.

Известный актер был женат четыре раза, сейчас в браке с пятой женой и не имеет детей.

Кристофер Ллойд в фильме "Назад в будущее" и сегодня. Фото: Pinterest

Лиа Томпсон

Американская актриса Лиа Томпсон сыграла роль мамы Марти МакФлая по имени Лоррейн Бейнс. В последнее время известная 62-летняя телезвезда активно работает над сериалами, ведь является режиссером. Лиа уже успела снять несколько эпизодов для "Стар Трека: Пикард" и "Постояльца из космоса".

В 1989 году Лиа Томпсон вышла замуж за актера Ховарда Дойча, с которым до сих пор воспитывает двоих детей.

Лиа Томпсон в фильме "Назад в будущее" и сейчас. Фото: Pinterest

Томас Уилсон

Американский актер Томас Уилсон сыграл роль Биффа Таннена в фильме "Назад в будущее". С начала 2000-х годов актер, в основном, озвучивал разные мультики. Так, сегодня его голос можно услышать в таких мультфильмах, как:

Атлантида: Возвращение Майло

Губка Боб

Рио

Охотники на троллей

Сейчас Томасу Уилсону уже 64 года, он в браке с 1985 года и воспитывает четырех детей.

Томас Уилсон в фильме "Назад в будущее" и сейчас. Фото: Pinterest

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