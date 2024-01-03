Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Актриса "95 квартала", сыгравшая девушку из Скадовска, записала видеоизвинение arrow

Актриса "95 квартала", сыгравшая девушку из Скадовска, записала видеоизвинение

3 января 2024 18:56
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь
Актриса "95 квартала", сыгравшая девушку из Скадовска, записала видеоизвинение
Актриса "95 квартала" Ирина Гатун. Фото: скриншот с видео
ed712548-9e74-43bb-91f5-bc38dc766700 - Виктория Козырь

Актриса "95 квартала" Ирина Гатун извинилась за номер о девушке из Скадовска. Однако она также обозвала людей, кто, по ее мнению, получает деньги за хейт выступления.

Об этом Ирина Гатун сказала в Instagram.

Читайте также:

Извинения за номер о девушке из Скадовска

"Перед теми, кого это действительно обидело, я приношу свои извинения. Искренние", — сказала актриса

Она объяснила, что суть номера заключалась в том, что все украинцы имеют обязательство в своей стране говорить на родном языке, даже если это сначала не очень хорошо получается.

"И перед теми, кого это задело, я еще раз искренне извиняюсь. А тем проплаченным тварям, которые специально поднимают этот хейт: вы и ваш Путин — ху**о", — добавила Гатун.

Напомним, мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев отреагировал на скандальный номер студии "Квартал 95", в котором фигурировала жительница города. Политик подверг жесткой критике номер артистов.

Также мы писали, что возмущение украинцев из-за шуток кварталовцев о жителях Скадовска не осталось проигнорированным. Телеканал "1+1" прокомментировал ситуацию.

Добавим, после скандала с новогодним выступлением "95 Квартала", в котором в одной из сценок Ирина Гатун сыграла стереотипную переселенку из оккупированного Скадовска, сетями начали распространяться возмущенные сообщения со старыми фото юмористки. Речь идет о фотографиях из Крыма после оккупации и фото на 9 мая в советской форме.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

03:29 Мобилизация в Украине — предприятия смогут бронировать только работников с высокой зарплатой

3 января 2024

03:00 В Раде хотят освободить от бронирования еще одну категорию мужчин — о ком идет речь

29 декабря 2023

09:56 ПриватБанк предупредил об изменениях в переводах с карты на карту — детали

28 декабря 2023

22:43 Новые правила мобилизации в Украине — кто должен прийти в ТЦК без повестки

14:35В Киеве раздались взрывы без объявления воздушной тревоги

22 декабря 2023
Новость с фото

23:57Известный украинский телеведущий сбежал за границу

29 декабря 2023

03:29Мобилизация должна затронуть и роты охраны ТЦК: из них можно сформировать несколько бригад

1 января 2024

07:04 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 января — полный список

28 декабря 2023

21:30 В Украине будут радикально бороться с должниками — что планирует Минюст

30 декабря 2023
Новость с видео

09:05 Рецепт салата "снежная красавица", от которого невозможно оторваться

Актуальное по теме