Актриса "95 квартала", сыгравшая девушку из Скадовска, записала видеоизвинение

Актриса "95 квартала" Ирина Гатун. Фото: скриншот с видео

Актриса "95 квартала" Ирина Гатун извинилась за номер о девушке из Скадовска. Однако она также обозвала людей, кто, по ее мнению, получает деньги за хейт выступления.

Об этом Ирина Гатун сказала в Instagram.

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Извинения за номер о девушке из Скадовска

"Перед теми, кого это действительно обидело, я приношу свои извинения. Искренние", — сказала актриса

Она объяснила, что суть номера заключалась в том, что все украинцы имеют обязательство в своей стране говорить на родном языке, даже если это сначала не очень хорошо получается.

"И перед теми, кого это задело, я еще раз искренне извиняюсь. А тем проплаченным тварям, которые специально поднимают этот хейт: вы и ваш Путин — ху**о", — добавила Гатун.

Напомним, мэр временно оккупированного Скадовска Александр Яковлев отреагировал на скандальный номер студии "Квартал 95", в котором фигурировала жительница города. Политик подверг жесткой критике номер артистов.

Также мы писали, что возмущение украинцев из-за шуток кварталовцев о жителях Скадовска не осталось проигнорированным. Телеканал "1+1" прокомментировал ситуацию.

Добавим, после скандала с новогодним выступлением "95 Квартала", в котором в одной из сценок Ирина Гатун сыграла стереотипную переселенку из оккупированного Скадовска, сетями начали распространяться возмущенные сообщения со старыми фото юмористки. Речь идет о фотографиях из Крыма после оккупации и фото на 9 мая в советской форме.