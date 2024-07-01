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Акторка Наталка Денисенко показала себе повністю оголеною в Карпатах

1 липня 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Наталка Денисенко показала себе у повністю оголеному вигляді — фото
Українська акторка Наталка Денисенко на йозі. Фото: Instagram Наталки Денисенко
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Українська акторка театру, кіно і дубляжу Наталка Денисенко поділилася відвертими світлинами. Героїня багатьох відомих телесеріалів показала себе повністю оголеною і розповіла про ретріт у горах, на який вона вирішила записатися.

Відповідні світлини Наталка Денисенко оприлюднила на своїй сторінці в Instagram.

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Наталка Денисенко на новому ретріті

Відома українська акторка продовжує відвідувати різні духовні практики, показуючи неймовірні результати. Акторка показала фото з різними дівчатами, з якими вона відпочивала у Карпатах. Але цього разу Наталка "переплюнула саму себе", адже на камеру вона з’явилася повністю оголеною. 

Наталья Денисенко в Карпатах
Акторка Наталка Денисенко у Карпатах. Фото: Instagram Наталки Денисенко
Наталья Денисенко в голом виде в Карпатах
Наталка Денисенко у голому вигляді в Карпатах. Фото: Instagram Наталки Денисенко

Телезірка поділилася своїми враженнями від цього ретріту і дала декілька цінних порад своїм підписникам.

"З минулого ретріту (в лютому) у Наді, я так круто злетіла матеріально, запустила нарешті свій проект, відкрила ще більше серце і ще більше сили! Після цього ретріту напевно я полечу в космос !!!!!!! Бо тілесні практики — це така сила енергії, що Ілон Маск відпочиває з своїми ракетами!!!! І трохи інсайтів: без духовного глибинного внутрішнього розвитку ніколи не буде єб*йших матеріальних благ! Відпускати з вдячністю! Найкраще — це бути собою і бути чесною з собою і іншими", — написала Наталка Денисенко.

Публікація зі сторінки Наталки Денисенко
Новий ретріт Наталки Денисенко. Фото: скриншот з Instagram

Наталка Денисенко у Карпатах

Це не перший її ретріт, адже взимку цього року вона відвідала Карпати і насолодилася неймовірним відпочинком. Наталка показала світлини зі СПА-комплексу і поділилася своїми враженнями від ретріту. На фото вона продемонструвала своє тіло у білому бікіні.

"В баньці сфоткалася лише перед скрабом, коли все прочахло", — написала Наталка Денисенко на фотографії. 

Stories Наталки Денисенко
Акторка Наталка Денисенко у СПА-комплексі. Фото: скриншот зі Stories в Instagram

Нагадаємо, ми писали про те, що акторка Наталка Денисенко згадала про те, як їй писав режисер з Росії. 

Раніше ми розповідали про те, що українська акторка Наталка Денисенко показала пікантні світлини в ліжку. 

Також ми повідомляли про те, що телезірка Наталка Денисенко показала себе у чуттєвій фотосесії. 

Instagram шоу-бізнес Наталка Денисенко українські зірки

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