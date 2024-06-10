Наталка Денисенко замилувала чуттєвими кадрами у ліжку — фото

Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Відома українська акторка та зірка серіалу "Кріпосна" Наталка Денисенко приміряла чуттєвий образ. Зірка поділилася чуттєвими світлинами, зробленими прямо у ліжку.

Відповідні фото вона опублікувала на своїй сторінці Instagram.

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Зірка поділилася кадрами з чуттєвої фотосесії та поміркувала на тему домашнього затишку. Акторка зізнається, що для неї велике значення має атмосфера вдома і вона приділяє велику увагу кожній деталі. На думку Денисенко, що речі, які нас оточують щодня, неабияк впливають на наше життя.

Героїня серіалу "Кріпосна" постала перед камерою у ліжку з білими простирадлами. Зірка позувала оголеною, прикриваючись квітами. Акторка показалася шанувальникам без макіяжу із легкими недбалими локонами.

Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

Українська акторка Наталка Денисенко. Фото: instagram.com/natalka_denisenko/

"Щоразу, повертаючись з гарних готелей, з гастролей, з робочих поїздок (які я обожнюю!!), я так люблю цей момент, коли ти повертаєшся додому. І я так люблю всі ті предмети, кольори, текстури, які мене оточують вдома", — написала Денисенко.

Нагадаємо, співак Віталій Козловський поділився світлинам з хрестин сина Оскара. А також співачка Віра Брежнєва замилувала кадрами сімейної фотосесії.