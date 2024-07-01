Наталья Денисенко показала себя в полностью обнаженном виде — фото

Актриса Наталья Денисенко показала себя полностью обнаженной в Карпатах
Украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталья Денисенко поделилась откровенными фотографиями. Героиня многих известных телесериалов показала себя полностью обнаженной и рассказала о ретрите в горах, на который она решила записаться.
Соответствующие фотографии Наталья Денисенко обнародовала на своей странице в Instagram.
Наталья Денисенко на новом ретрите
Известная украинская актриса продолжает посещать разные духовные практики, показывая невероятные результаты. Актриса показала фото с разными девушками, с которыми она отдыхала в Карпатах. Но на этот раз Наталья "переплюнула саму себя", ведь на камеру она явилась полностью обнаженной.
Телезвезда поделилась своими впечатлениями от этого ретрита и дала несколько ценных советов своим подписчикам.
"С прошлого ретрита (в феврале) у Нади, я так круто взлетела материально, запустила наконец свой проект, открыла еще больше сердце и еще больше силы! После этого ретрита наверное я полечу в космос !!!!!!! Потому что телесные практики — это такая сила энергии, что Илон Маск отдыхает со своими ракетами!!!! И немного инсайтов: без духовного глубинного внутреннего развития никогда не будет еб*йших материальных благ! Отпускать с благодарностью! Лучше всего — это быть собой и быть честной с собой и другими", — написала Наталья Денисенко.
Наталья Денисенко в Карпатах
Это не первый ее ретрит, ведь зимой этого года она посетила Карпаты и насладилась невероятным отдыхом. Наталья показала фотографии со СПА-комплекса и поделилась своими впечатлениями от ретрита. На фото она показала свое тело в белом бикини.
"В бане сфоткалась только перед скрабом, когда все прочахло", — написала Наталья Денисенко на фотографии.
Напомним, мы писали о том, что актриса Наталья Денисенко вспомнила, как ей писал режиссер из России.
Ранее мы рассказывали о том, что украинская актриса Наталья Денисенко показала пикантные фотографии в постели.
Также мы сообщали о том, что телезвезда Наталья Денисенко показала себя в чувственной фотосессии.
Читайте Новини.LIVE!