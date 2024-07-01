Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Актриса Наталья Денисенко показала себя полностью обнаженной в Карпатах arrow

Актриса Наталья Денисенко показала себя полностью обнаженной в Карпатах

1 июля 2024 16:57
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Наталья Денисенко показала себя в полностью обнаженном виде — фото
Украинская актриса Наталья Денисенко на йоге. Фото: Instagram Натальи Денисенко
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталья Денисенко поделилась откровенными фотографиями. Героиня многих известных телесериалов показала себя полностью обнаженной и рассказала о ретрите в горах, на который она решила записаться.

Соответствующие фотографии Наталья Денисенко обнародовала на своей странице в Instagram.

Читайте также:

Наталья Денисенко на новом ретрите

Известная украинская актриса продолжает посещать разные духовные практики, показывая невероятные результаты. Актриса показала фото с разными девушками, с которыми она отдыхала в Карпатах. Но на этот раз Наталья "переплюнула саму себя", ведь на камеру она явилась полностью обнаженной.

Наталья Денисенко в Карпатах
Актриса Наталья Денисенко в Карпатах. Фото: Instagram Натальи Денисенко
Наталья Денисенко в голом виде в Карпатах
Наталья Денисенко в голом виде в Карпатах. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Телезвезда поделилась своими впечатлениями от этого ретрита и дала несколько ценных советов своим подписчикам.

"С прошлого ретрита (в феврале) у Нади, я так круто взлетела материально, запустила наконец свой проект, открыла еще больше сердце и еще больше силы! После этого ретрита наверное я полечу в космос !!!!!!! Потому что телесные практики — это такая сила энергии, что Илон Маск отдыхает со своими ракетами!!!! И немного инсайтов: без духовного глубинного внутреннего развития никогда не будет еб*йших материальных благ! Отпускать с благодарностью! Лучше всего — это быть собой и быть честной с собой и другими", — написала Наталья Денисенко.

Публикация со страницы Наталки Денисенко
Новый ретрит Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

Наталья Денисенко в Карпатах

Это не первый ее ретрит, ведь зимой этого года она посетила Карпаты и насладилась невероятным отдыхом. Наталья показала фотографии со СПА-комплекса и поделилась своими впечатлениями от ретрита. На фото она показала свое тело в белом бикини.

"В бане сфоткалась только перед скрабом, когда все прочахло", — написала Наталья Денисенко на фотографии.

Stories Наталки Денисенко
Актриса Наталья Денисенко в СПА-комплексе. Фото: скриншот со Stories в Instagram

Напомним, мы писали о том, что актриса Наталья Денисенко вспомнила, как ей писал режиссер из России.

Ранее мы рассказывали о том, что украинская актриса Наталья Денисенко показала пикантные фотографии в постели.

Также мы сообщали о том, что телезвезда Наталья Денисенко показала себя в чувственной фотосессии.

Instagram шоу-бизнес Наталка Денисенко украинские звезды

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

00:48 Молитвы на удачу: как они работают, правила чтения, тексты, видео

19 июня 2024
Новость с видео

01:37 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

27 июня 2024

06:54 Гражданских украинцев будут наказывать за милитари-одежду — что грозит за камуфляж

25 июня 2024
обновлено:

00:11 Молитва "Верую": значение, правила чтения, текст, видео

24 июня 2024
обновлено:

12:34 Как получить разрешение на оружие в Украине в 2024 году?

25 июня 2024

09:17 Зинченко узнал, в каком клубе продолжит карьеру после Евро-2024

22 июня 2024

03:45 Кто из украинцев имеет право служить по месту жительства — новые нормы

21 июня 2024

20:24 Кто из мужчин должен получить штрих-код в военный билет — заявление Минобороны

27 июня 2024

14:51 За Трубина борются два известных клуба — украинец уйдет из Бенфики

26 июня 2024

09:12 Шапаренко станет игроком легендарного клуба — что известно