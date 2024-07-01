Наталья Денисенко показала себя в полностью обнаженном виде — фото

Украинская актриса Наталья Денисенко на йоге. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Украинская актриса театра, кино и дубляжа Наталья Денисенко поделилась откровенными фотографиями. Героиня многих известных телесериалов показала себя полностью обнаженной и рассказала о ретрите в горах, на который она решила записаться.

Соответствующие фотографии Наталья Денисенко обнародовала на своей странице в Instagram.

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Наталья Денисенко на новом ретрите

Известная украинская актриса продолжает посещать разные духовные практики, показывая невероятные результаты. Актриса показала фото с разными девушками, с которыми она отдыхала в Карпатах. Но на этот раз Наталья "переплюнула саму себя", ведь на камеру она явилась полностью обнаженной.

Актриса Наталья Денисенко в Карпатах. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Наталья Денисенко в голом виде в Карпатах. Фото: Instagram Натальи Денисенко

Телезвезда поделилась своими впечатлениями от этого ретрита и дала несколько ценных советов своим подписчикам.

"С прошлого ретрита (в феврале) у Нади, я так круто взлетела материально, запустила наконец свой проект, открыла еще больше сердце и еще больше силы! После этого ретрита наверное я полечу в космос !!!!!!! Потому что телесные практики — это такая сила энергии, что Илон Маск отдыхает со своими ракетами!!!! И немного инсайтов: без духовного глубинного внутреннего развития никогда не будет еб*йших материальных благ! Отпускать с благодарностью! Лучше всего — это быть собой и быть честной с собой и другими", — написала Наталья Денисенко.

Новый ретрит Натальи Денисенко. Фото: скриншот из Instagram

Наталья Денисенко в Карпатах

Это не первый ее ретрит, ведь зимой этого года она посетила Карпаты и насладилась невероятным отдыхом. Наталья показала фотографии со СПА-комплекса и поделилась своими впечатлениями от ретрита. На фото она показала свое тело в белом бикини.

"В бане сфоткалась только перед скрабом, когда все прочахло", — написала Наталья Денисенко на фотографии.

Актриса Наталья Денисенко в СПА-комплексе. Фото: скриншот со Stories в Instagram

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