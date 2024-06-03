Звезда сериала "Бриджертоны" Джессика Мэдсен сделала откровенное заявление о личной жизни

Английская актриса Джессика Мэдсен. Фото: Instagram/jess_mads

Английская актриса Джессика Мэдсен, играющая роль Криссиды Каупер в сериале "Бриджертоны" от Netflix, сделала признание в соцсетях. Его она посвятила прайд месяцу. Именно в июне во многих странах мира проходят разные мероприятия в поддержку ЛГБТК+ сообщества.

Соответствующая публикация появилась в Instagram 32-летней Джессики Мэдсен.

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Джессика опубликовала серию произведений искусства, посвященных сообществу ЛГБТК+, фотографию из Стоунволлских бунтов (1969 год, Нью-Йорк), а также короткое видео, на котором позирует в радужных стразах на лице.

"Влюблена в женщину, громко об этом говорю и горжусь этим", — лаконично заявила Мэдсен.

Английская актриса Джессика Мэдсен. Скриншот: Instagram/jess_mads

Актриса добавила хештеги #прайд, #прайдмесяц, #любовлюбов, #гейпрайд". Несколько ее коллег из сериала "Бриджертоны" поддержали Джессику в комментариях. Среди них, в частности, Никола Кофлан, играющая Пенелопу Феттерингтон, и Джонатан Бейли (открытый гей). В популярном шоу он исполняет роль Энтони Бриджертона.

Актриса Анна Додд, играющая Франческу Бриджертон, написала в комментариях "Люблю тебя". Джоанна Бобин (леди Каупер), добавила: "Иди, девочка! Люблю тебя". В то же время автор оригинальной серии книг "Бриджертоны" Джулия Квинн прокомментировала публикацию Джессики Мэдсен эмодзи из радужных сердечек.

Ровно год назад Мэдсен также начала праздновать прайд месяц с откровений. Тогда она призналась, что является бисексуалкой. Впрочем, подробностей, кого именно любит, тогда актриса не раскрыла.

Напомним, ранее мы писали, что третий сезон сериала "Бриджертоны" снимала кинооператор с Украины. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Зачарованные" записала трогательное видео к украинцам.