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Актриса сериала "Бриджертоны" призналась, что любит женщину

3 июня 2024 22:51
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Звезда сериала "Бриджертоны" Джессика Мэдсен сделала откровенное заявление о личной жизни
Английская актриса Джессика Мэдсен. Фото: Instagram/jess_mads
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Английская актриса Джессика Мэдсен, играющая роль Криссиды Каупер в сериале "Бриджертоны" от Netflix, сделала признание в соцсетях. Его она посвятила прайд месяцу. Именно в июне во многих странах мира проходят разные мероприятия в поддержку ЛГБТК+ сообщества.

Соответствующая публикация появилась в Instagram 32-летней Джессики Мэдсен.

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Джессика опубликовала серию произведений искусства, посвященных сообществу ЛГБТК+, фотографию из Стоунволлских бунтов (1969 год, Нью-Йорк), а также короткое видео, на котором позирует в радужных стразах на лице.

"Влюблена в женщину, громко об этом говорю и горжусь этим", — лаконично заявила Мэдсен.

Английская актриса Джессика Мэдсен
Английская актриса Джессика Мэдсен. Скриншот: Instagram/jess_mads

Актриса добавила хештеги #прайд, #прайдмесяц, #любовлюбов, #гейпрайд". Несколько ее коллег из сериала "Бриджертоны" поддержали Джессику в комментариях. Среди них, в частности, Никола Кофлан, играющая Пенелопу Феттерингтон, и Джонатан Бейли (открытый гей). В популярном шоу он исполняет роль Энтони Бриджертона.

Актриса Анна Додд, играющая Франческу Бриджертон, написала в комментариях "Люблю тебя". Джоанна Бобин (леди Каупер), добавила: "Иди, девочка! Люблю тебя". В то же время автор оригинальной серии книг "Бриджертоны" Джулия Квинн прокомментировала публикацию Джессики Мэдсен эмодзи из радужных сердечек.

Ровно год назад Мэдсен также начала праздновать прайд месяц с откровений. Тогда она призналась, что является бисексуалкой. Впрочем, подробностей, кого именно любит, тогда актриса не раскрыла.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Posted by Jessica Madsen (@jess_mads)

Напомним, ранее мы писали, что третий сезон сериала "Бриджертоны" снимала кинооператор с Украины. Также мы рассказывали, что звезда сериала "Зачарованные" записала трогательное видео к украинцам.

сериал "Бриджертоны"
актриса
ЛГБТ
зарубежные звезды

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