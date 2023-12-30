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У зірковій родині "Форсажу" неочікуване розлучення

30 грудня 2023 11:58
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко
У зірковій родині "Форсажу" неочікуване розлучення
Дочка Пола Вокера Мідоу з чоловіком. Фото: instagram.com/meadowwalker/
9a5ce70d-fece-4e21-72be-1b048283a200 - Валентина Фесенко

Дочка зірки фільмів "Форсаж" Пола Уокера Мідоу оголосила, що розлучається із чоловіком Луї Торнтон-Алланом після двох років шлюбу. Пара побралася в серпні 2021 року і зв'язали себе узами шлюбу через три місяці.

Про це вона розповіла в Instagam.

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До вівтаря дівчину вів колега Вокера з "Форсажу" Він Дизель, який також є її хрещеним батьком. Актор неодноразово зізнавався, що з Мідоу у нього дуже теплі стосунки і вона йому як рідна.

 

Дочка Пола Уокера Мідоу розповіла, що розлучається із чоловіком. Фото: instagram.com/meadowwalker/
Дочка Пола Уокера Мідоу розповіла, що розлучається із чоловіком. Фото: instagram.com/meadowwalker/

"Після двох прекрасних років шлюбу ми дійшли рішення розлучитися полюбовно. Це наше спільне рішення, і ми щиро сподіваємося, що кожен поважатиме наші побажання щодо конфіденційності", — поділилася 25-річна модель, додавши, що вони з чоловіком зберегли дружні стосунки і продовжують "підтримувати одне одного".

Пол Вокер загинув в автокатастрофі у 2013 році у віці 40 років. Його дочка, хоч і навчалася акторській майстерності, обрала кар'єру моделі: вона співпрацює з багатьма брендами та з'являлася на обкладинці Vogue. Крім того, вона знялася в останній частині "Форсажу", яка вийшла у травні цього року.

Нагадаємо, Трінчер з Волошиним не змогли подати документи на розлучення.

Раніше Брітні Спірс зізналася, як справляється зі самотністю після розлучення.

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