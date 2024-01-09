"Аквамен" Джейсон Момоа разводится

Актер Джейсон Момоа. Фото: instagram.com/jasonmomoadiaries/

Лиза Боне официально подала на развод со звездой "Аквамена" Джейсоном Момоа. Причина развода — непримиримые разногласия. Боне также запросила общую опеку над двумя общими детьми.

Об этом пишет People.

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Супруги познакомились в 2005 году, а поженились в 2017 году. Уже в 2022 году пара выпустила совместное заявление, в котором объявила, что после 16 лет совместной жизни больше не вместе. Они заявили, что "все ощутили давление этих трансформационных времен, и их семья не стала исключением". Когда спустя некоторое время в сети появились слухи об их воссоединении, актеры это опровергли и заявили, что по-прежнему не вместе, хотя и остаются в браке. У них двое общих детей: 16-летняя дочь Лола и 15-летний сын Накоа-Вульф. У Боне также есть дочь от предыдущего брака с Ленни Кравицем — актриса Зои Кравиц.

По слухам, поводом для развода стало то, что они проводили вместе слишком мало времени: звезда "Аквамена" и "Игры престолов" Момоа был занят своей карьерой, а Боне занималась их детьми.

После расставания с супругой Момоа заподозрили в отношениях с актрисой Кейт Бекинсейл. По его словам, он просто пообщался с Кейт на афтепате "Оскара" и накинул ей на плечи свой пиджак, поскольку актриса замерзла. Позже появились сообщения о его романе с мексиканской актрисой Эйсой Гонсалес.

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