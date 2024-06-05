У мережі рознесли вщент реаліті-шоу Алека Болдвіна, який постане перед судом за вбивство українки

Актор Алек Болдвін з родиною. Фото: instagram.com/hilariabaldwin/

Актор Алек Болдвін і його дружина Хіларія Болдвін були жорстоко розкритиковані після оголошення про запуск реаліті-шоу. Голлівудська зірка готується постати перед судом за ненавмисне вбивство українки, яка працювала на знімальному майданчику картини "Іржа".

Про це пише Daily Mail.

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Реаліті-шоу родини Болдвін призначене для того, щоб дати шанувальникам змогу зазирнути у "злети та падіння" пари, поки вони виховують своїх семеро дітей, старшому з яких лише 10 років. Користувачі соціальних мереж пожартували, що 66-річний Алек погодився на проект, щоб фінансувати свій захист у суді.

В інтернеті розкритикували нове реаліті-шоу родини Алека Болдвіна. Фото: соціальні мережі

В інтернеті розкритикували нове реаліті-шоу родини Алека Болдвіна. Фото: соціальні мережі

В інтернеті розкритикували нове реаліті-шоу родини Алека Болдвіна. Фото: соціальні мережі

Опублікувавши фотографію забризканого кров’ю Джона Траволти в "Кримінальному чтиві", один користувач сказав: "Алек повертається додому зі зйомок свого нового інді-вестерну".

"Все, щоб змусити людей забути про судову справу, я бачу", — не припиняють глузувати користувачі.

Прем’єра проєкту запланована на 2025 рік на каналі TLC.

Алек і Хіларія почали зустрічатися в 2011 році і одружилися в 2012 році. Відтоді вони народили сімох дітей.

Ця новина з’явилася через кілька тижнів після того, як стало відомо, що Алек постане перед судом за ненавмисне вбивство оператора Галини Хатчінс, оскільки суддя відхилив клопотання про закриття справи.

Алек не визнав себе винним, і суд призначено на липень. Якщо його визнають винним, йому загрожує до 18 місяців позбавлення волі.

У заяві після рішення судді його адвокати сказали: "Ми з нетерпінням чекаємо нашого дня в суді".

21 жовтня 2021 року, трохи більше ніж через два тижні після початку зйомок, Галина, український оператор, яка працювала над понад 30 повнометражними фільмами, трагічно загинула на зйомках фільму "Іржа" після того, як їй влучила в груди куля із "реквізитної вогнепальної зброї", яку Алек тримав під час репетиції сцени.

Хоча Алек стверджував, що він не "натискав на спусковий гачок", ФБР пізніше вирішило, що малоймовірно, що пістолет вистрілив сам по собі після проходження серії тестів.

Незважаючи на це, у грудні 2021 року актор сказав ABC, що він не несе відповідальності за те, що сталося.

"Хтось пустив бойову кулю в пістолет, кулю, яка навіть не мала бути на території. Хтось несе відповідальність за те, що сталося, і я не можу сказати, хто це, але я знаю, що це не я. Я не знаю, що сталося на знімальному майданчику. Я не знаю, як ця куля потрапила в той пістолет. Не знаю", — зазначив Болдвін.

У січні, через понад два роки після трагедії, стало відомо, що велике журі Нью-Мексико висунуло Алеку звинувачення в ненавмисному вбивстві.

Нагадаємо, суд виніс вирок реквізитору "Іржі". А раніше стало відомо, що Алеку Болдвіну не вдалося уникнути суду.