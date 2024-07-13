Алек Болдвин не мог сдержать слез после решения судьи по делу об убийстве украинки

Алек Болдуин не мог сдержать слез после решения судьи по делу об убийстве украинки
Актер Алек Болдуин мог получить 18 месяцев тюрьмы за непреднамеренное убийство оператора на съемочной площадке. Но звезда избежал от наказания и дело закрыли.
Об этом пишет Daily Mail.
С Алека Болдуина сняли обвинения
В штате Нью-Мексико закончился суд над известным актером Алеком Болдуином. Судья распустила присяжных и закончила процесс. Прокуратура не предоставила суду важных показаний, объясняющих, как боевые патроны попали в револьвер Болдуина.
Болдуин обвинялся в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году. Во время репетиции Болдуин направил на Хатчинс пистолет, произошел выстрел. Галина Хатчинс погибла, был ранен режиссер фильма Джоэл Суза.
Решение судьи Мэри Марлоу Соммер о прекращении процесса означает, что все обвинения против Болдуина сняты. Прокуратура получила партию патронов от свидетеля, утверждавшего, что эти патроны — со съемочной площадки фильма "Ржавчина". Вместо того чтобы представить патроны на процессе как вещественное доказательство, прокуратура прикрепила их к другому судебному делу и ничего не сообщила об их защите. Когда Алек Болдуин услышал решение судьи прекратить процесс, то заплакал в зале суда.
В октябре 2021 года в штате Нью-Мексико Болдуин репетировал сцену для вестерна "Ржавчина". Репетиция проходила в церкви, Болдуин показывал оператору Галине Хатчинс и режиссеру Джоэлу Сузе, как он будет вынимать револьвер из кобуры. Он направил пистолет на камеру, за которой сидели оператор и режиссер. По словам самого Болдуина, он не нажимал курок, пистолет выстрелил автоматически. Галина Хатчинс погибла, Джоэл Суза был ранен.
Ранее в этом году 26-летнюю Ханну Гутерреш-Рид, пиротехника фильма, приговорили к 18 месяцам тюрьмы за то, что случайно зарядила пистолет Болдуина боевыми патронами. Помощник режиссера Дэйв Холл признал себя виновным в небрежном отношении к мерам безопасности — в том, что не проверил пистолет перед тем, как передать его актеру, однако тюремного срока Холл не получил.
Год назад прокуратура Нью-Мексико уже обвиняла Болдуина в непреднамеренном убийстве, но тогда дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.
42-летняя оператор-постановщик украинского происхождения Галина Хатчинс работала в Голливуде. После ее гибели съемки фильма "Ржавчина" были остановлены, однако в прошлом году было принято решение фильм доснять — в память о Галине. На роль исполнительного продюсера был приглашен супруг поибшей Галины — Мэтью Хатчинс.
Напомним, реалити-шоу Алека Болдуина захейтили на фоне дела об убийстве Галины Хатченс. А суд ужесточил охрану Алека Болдуина во время суда по делу о гибели украинки.
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