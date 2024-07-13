Алек Болдвин не мог сдержать слез после решения судьи по делу об убийстве украинки

Актер Алек Болдуин в зале суда. Фото: Reuters

Актер Алек Болдуин мог получить 18 месяцев тюрьмы за непреднамеренное убийство оператора на съемочной площадке. Но звезда избежал от наказания и дело закрыли.

Об этом пишет Daily Mail.

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В штате Нью-Мексико закончился суд над известным актером Алеком Болдуином. Судья распустила присяжных и закончила процесс. Прокуратура не предоставила суду важных показаний, объясняющих, как боевые патроны попали в револьвер Болдуина.

Актер Алек Болдуин в зале суда с супругой. Фото: Reuters

Актер Алек Болдуин в зале суда. Фото: Reuters

Актер Алек Болдуин в зале суда с супругой Хиларией Болдуин. Фото: Reuters

Болдуин обвинялся в непреднамеренном убийстве кинооператора Галины Хатчинс на съемочной площадке фильма "Ржавчина" в 2021 году. Во время репетиции Болдуин направил на Хатчинс пистолет, произошел выстрел. Галина Хатчинс погибла, был ранен режиссер фильма Джоэл Суза.

Решение судьи Мэри Марлоу Соммер о прекращении процесса означает, что все обвинения против Болдуина сняты. Прокуратура получила партию патронов от свидетеля, утверждавшего, что эти патроны — со съемочной площадки фильма "Ржавчина". Вместо того чтобы представить патроны на процессе как вещественное доказательство, прокуратура прикрепила их к другому судебному делу и ничего не сообщила об их защите. Когда Алек Болдуин услышал решение судьи прекратить процесс, то заплакал в зале суда.

Актер Алек Болдуин. Фото: Reuters

В октябре 2021 года в штате Нью-Мексико Болдуин репетировал сцену для вестерна "Ржавчина". Репетиция проходила в церкви, Болдуин показывал оператору Галине Хатчинс и режиссеру Джоэлу Сузе, как он будет вынимать револьвер из кобуры. Он направил пистолет на камеру, за которой сидели оператор и режиссер. По словам самого Болдуина, он не нажимал курок, пистолет выстрелил автоматически. Галина Хатчинс погибла, Джоэл Суза был ранен.

Ранее в этом году 26-летнюю Ханну Гутерреш-Рид, пиротехника фильма, приговорили к 18 месяцам тюрьмы за то, что случайно зарядила пистолет Болдуина боевыми патронами. Помощник режиссера Дэйв Холл признал себя виновным в небрежном отношении к мерам безопасности — в том, что не проверил пистолет перед тем, как передать его актеру, однако тюремного срока Холл не получил.

Год назад прокуратура Нью-Мексико уже обвиняла Болдуина в непреднамеренном убийстве, но тогда дело было закрыто из-за отсутствия состава преступления.

42-летняя оператор-постановщик украинского происхождения Галина Хатчинс работала в Голливуде. После ее гибели съемки фильма "Ржавчина" были остановлены, однако в прошлом году было принято решение фильм доснять — в память о Галине. На роль исполнительного продюсера был приглашен супруг поибшей Галины — Мэтью Хатчинс.

Напомним, реалити-шоу Алека Болдуина захейтили на фоне дела об убийстве Галины Хатченс. А суд ужесточил охрану Алека Болдуина во время суда по делу о гибели украинки.