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Аліна Гросу зізналася, чи готова стати мамою

19 січня 2024 14:43
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Аліна Гросу зізналася, чи готова стати мамою
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Співачка Аліна Гросу відповіла на запитання підписників. Фоловери поцікавилися, чи планує зірка ставати мамою і всиновити малюка.

Артистка дала свою відповідь у соціальній мережі.

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Аліна Гросу сказала, що хвилюється щодо відповідальності, яку несе в собі материнство. Тим більше, коли справа стосується прийомних дітей.

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Тому що діти — це велика відповідальність. З одного боку, я б хотіла, щоб у кожної дитини був дім і батьки, і мені б хотілося їх всіх забрати. Але з іншого  — я поки не готова, навіть говорячи про своїх дітей. Я з тих людей, які, коли завагітніли — добре буде дитина, і така ж я. Ніколи не планую таке, тим більше прийти у дитячий будинок і взяти дитину. Я б хотіла бути хорошою мамою, але боюся, що не буду справлятися", — коментує співачка.

 

Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Співачка Аліна Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Гросу до війни встигла розлучитися і навіть закрутити роман з актором Романом Полянським. Зараз зірка у стосунках з хлопцем, якого зустріла в США.

"Ми з моїм колишнім чоловіком не спілкуємося 3-4 роки. Я не конфліктна людина, зі всіма розстаюся дуже мило і залишаюся у дружніх стосунках. Тому спокійно можу спілкуватися без підводних камінчиків, мені це легко вдається, я не люблю наживати собі ворогів або людей, які мене потім ненавидять. Я у хороших стосунках, спокійно можемо вітати одне одного зі святами, деколи запитувати: як справи. Якщо від мене буде потрібна допомога, завжди можуть звертатися, і я також можу написати, якщо щось. Я доволі дружелюбна людина", — розповіла Гросу.

Нагадаємо, Аліна Гросу приголомшила відвертими фото в купальнику.

Раніше Аліна Гросу представила нову пісню про особисте.

діти
Аліна Гросу
вагітність
зірки

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