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Алина Гросу призналась, готова ли стать мамой

19 января 2024 14:43
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко
Алина Гросу призналась, готова стать мамой
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
b507db85-091a-43a8-c260-df659ba9e900 - Валентина Сливко

Певица Алина Гросу ответила на вопросы подписчиков. Фолловеры поинтересовались, планирует ли звезда становиться мамой и усыновить малыша.

Артистка дала свой ответ в социальной сети.

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Алина Гросу сказала, что беспокоится об ответственности, которую несет в себе материнство. Тем более когда дело касается приемных детей.

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

"Потому что дети — это большая ответственность. С одной стороны, я бы хотела, чтобы у каждого ребенка был дом и родители, и мне бы хотелось их всех забрать. Но с другой — я пока не готова, даже говоря о своих детях. Я из тех людей, которые забеременели — хорошо будет ребенок, и такая же я…Никогда не планирую такое, тем более прийти в детский дом и взять ребенка… Я бы хотела быть хорошей мамой, но боюсь, что не буду справляться", — комментирует певица.

 

Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/
Певица Алина Гросу. Фото: instagram.com/alina_grosu/

Гроссу до войны успела развестись и даже закрутить роман с актером Романом Полянским. Сейчас звезда в отношениях с молодым человеком, которого встретила в США.

"Мы с моим бывшим мужем не общаемся 3-4 года. Я не конфликтный человек, со всеми расстаюсь очень мило и остаюсь в дружеских отношениях. Поэтому спокойно могу общаться без подводных камешков, мне это легко удается, я не люблю наживать себе врагов или людей, которые меня потом ненавидят. Я в хороших отношениях, спокойно можем поздравлять друг друга с праздниками, иногда спрашивать: как дела. Если от меня потребуется помощь, всегда могут обращаться, и я также могу написать, если что-то. Я довольно дружелюбный человек", — рассказала Гросу.

Напомним, Алина Гросу ошеломила откровенными фото в купальнике.

Ранее Алина Гросу представила новую песню о личном.

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