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Алкоголь зруйнував шлюб Лопес — стало відомо, хто у зірковій парі першим вирішив розлучитися

4 серпня 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженніфер Лопес розлучається — стало відомо, хто у зірковій парі першим пішов
Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Джей-Ло подібно до інших голлівудських знаменитостей, таких як Сара Джессіка Паркер і Джордж Клуні розробити власний бренд алкоголю, намагаючись ще більше монетизувати свою імперію. Як розповів друг, близький для її чоловіка Бен Аффлек, її алкогольний бізнес був "однією з причин розставання пари".

Про це пише Daily Mail.

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Компанія із виробництва напоїв була створена до того, як вони знову возз’єдналися, і Бен знав про цей бізнес і підтримував його. Але це стало причиною того, що Бен, а не Джен, був тим, хто поклав кінець їхньому шлюбу. 51-річного Бена розлютив бізнес коханої. Друзі кажуть, що, будучи алкоголіком, який вилікувався, він вважав, що те, що дружина продає горілку та напій з текіли, це ображає його особисто. Зрештою, він провів багато років, борючись зі своєю залежністю.

 

Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

 

Коли лейбл був вперше запущений минулого року, він був спустошений. Його образа лише посилювалася тим, що її мотивація для запуску свого бренду напоїв була суто фінансовою.

Вперше, почавши лікуватися від алкоголізму в 2001 році, Бен кілька разів проходив реабілітацію. Його пияцтво призвело до розпаду його шлюбу з Дженніфер Гарнер.

 

Акторка Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Акторка Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Джей-Ло потім пішла на дуже публічну рекламну кампанію, де вона розповіла пресі, як сильно вона любить випити, щоб "розслабитися та розвіятися". Навіть цього тижня вона опублікувала фото, на якому вона розкинулася на шезлонгу в купальнику, щоб прорекламувати алкоголь.

"Бену довелося боротися, щоб повернути своє життя після того, як він почав пити. Знаючи, як він втратив усе, включно з любов’ю своєї сім’ї, знаючи, що він, можливо, може знову взятияс за чарку, Джен вирішила створити власну лінію алкоголю. Але Бен зберіг свою тверезість", — говорять друзі актора.

Аффлек та Лопес підготували документи для розлучення і оголосять про це в кінці літа. У травні 2023 року Бен переїхав з їхнього особняка в Беверлі-Гіллз, який вони купили невдовзі після одруження в липні 2022 року. Після того, як остання спроба примирення в останні тижні не вдалася, документи про розлучення оформили остаточно.

Нагадаємо, стало відомо, який вигляд має новий будинок Аффлека, який він купив окремо від дружини.

алкоголь Дженіфер Лопес Бен Аффлек закордонні зірки

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