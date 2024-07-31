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З'явились перші фото будинку, який придбав Аффлек окремо від Лопес

31 липня 2024 07:00
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
З'явились перші фото будинку, який придбав Аффлек окремо від Лопес
Співачка Дженніфер Лопес з Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Раптова покупка Беном Аффлеком холостяцької квартири за 20,5 мільйонів доларів стала "ударом у серце" для дружини Дженніфер Лопес на тлі чуток про розлучення. 51-річного Аффлека і 55-річну Лопес, які одружилися в липні 2022 року, не фотографували разом кілька місяців. Співачка святкувала свій день народження без нього, а актор купив новий особняк Pacific Palisades.

Про це пише Daily Mail.

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Лауреат премії "Оскар" купив маєток вартістю 20,5 мільйонів доларів на березі океану лише через день після того, як його дружина, за чутками, відзначила свій день народження.

 

Будинок, який придбав Аффлек окремо від Лопес
Будинок, який придбав Аффлек окремо від Лопес. Фото: BackGrid

 

Новий Будинок Бена Аффлека
Новий Будинок Бена Аффлека. Фото: BackGrid

 

У будинку є п’ять спалень і шість ванних кімнат із зонами для сніданку та їдальні, а також окрема сімейна кімната, вітальня, гардеробні, медіа-кімната, туалетна кімната, гостьовий будинок та інші зручності, типові для багатомільйонного будинку.

Це є найсильнішим свідченням того, що шлюб Аффлека з Дженніфер Лопес, можливо, наближається до розлучення. Подружжя виставили свій будинок у Беверлі-Гіллз за 68 мільйонів доларів на початку цього місяця після придбання маєтку за 60 мільйонів доларів у травні минулого року, але вони не знайшли поки жодного покупця.

Нещодавно вони провели свою другу річницю весілля окремо на тлі інформації, що живуть в різних будинках. Поки Лопес залишалася у їхньому спільному домі, Аффлек жив у орендованій квартирі за 100 000 доларів, яка знаходиться лише за декілька хвилин їзди від будинку його колишньої дружини Дженніфер Гарнер у Брентвуді.

Він і 52-річна Гарнер були одружені з 2005 по 2018 рік, і у них є діти Вайолет, Фін, і Семюель.

Повідомлення про сімейні негаразди Аффлека та Лопес почали поширюватися в травні після того, як пару не бачили разом з кінця березня.

Джерело розповіло In Touch у той час: "Бен уже виїхав, і їм, ймовірно, доведеться продати будинок мрії, який вони шукали два роки. Вони ніколи не перестануть любити одне одного, але вона не може контролювати його, а він не може змінити її. Це не могло тривати довго".

Після проведення вечірки на тему Бріджертонів, на якій не було Аффлека, Лопес подякувала своїм шанувальникам за їхні побажання на день народження.

Нагадаємо, Дженнфер Лопес позбулася коштовної прикраси на честь Бена Аффлека.

Дженіфер Лопес Бен Аффлек закордонні зірки зіркова пара

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