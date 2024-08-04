Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Шоу-бизнес arrow Алкоголь разрушил брак Лопес — стало известно, кто в звездной паре первым решил развестись arrow

Алкоголь разрушил брак Лопес — стало известно, кто в звездной паре первым решил развестись

4 августа 2024 00:30
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор
Дженнифер Лопес разводится — стало известно, кто в звездной паре первым ушел.
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Оля Мазур - Редактор
Оля Мазур
Редактор

Джей-Ло подобно другим голливудским знаменитостям, таким как Сара Джессика Паркер и Джордж Клуни разработать собственный бренд алкоголя, пытаясь еще больше монетизировать свою империю. Как рассказал друг, близкий для ее супругу Бену Аффлеку, ее алкогольный бизнес был "одной из причин расставания пары ".

Об этом пишет Daily Mail .

Читайте также:

Дженнифер Лопес запустила бизнес, который стоил ей любви

Компания по производству напитков была создана до того, как они снова воссоединились, и Бен знал об этом бизнесе и поддерживал его. Но это послужило причиной того, что Бен, а не Джен, был тем, кто положил конец их браку. 51-летнего Бена разозлил бизнес возлюбленной. Друзья говорят, что, будучи вылечившимся алкоголиком, он считал, что то, что его супруга продает водку и напиток из текилы, оскорбляет его лично. В конце концов он провел много лет, борясь со своей зависимостью.

 

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

 

Когда лейбл был впервые запущен в прошлом году, он был опустошен. Его обида усугубилась тем, что ее мотивация для запуска своего бренда напитков была сугубо финансовой.

Впервые, начав лечиться от алкоголизма в 2001 году, Бен несколько раз проходил реабилитацию. Его выпивка привела к роспаду брака с Дженнифер Гарнер.

 

Актриса Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters
Актриса Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

 

Джей-Ло потом пошла на публичную рекламную кампанию, где она рассказала прессе, как сильно она любит выпить, чтобы "расслабиться и развеяться". Даже на этой неделе она опубликовала фото, на котором лежит на шезлонге в купальнике, чтобы прорекламировать алкоголь.

"Бену пришлось бороться, чтобы вернуть свою жизнь после того, как он начал пить. Зная, как он потерял все, включая любовь своей семьи, зная, что он, возможно, может снова взять за рюмку, Джен решила создать собственную линию алкоголя. Но Бен сохранил свою трезвость", — говорят друзья актера.

Аффлек и Лопес подготовили документы для развода и объявят об этом в конце лета. В мае 2023 года Бен переехал из их особняка в Беверли-Хиллз, который они купили вскоре после женитьбы в июле 2022 года. После того, как последняя попытка примирения в последние недели не удалась, документы о разводе оформили окончательно.

Напомним, стало известно, как выглядит новый дом Аффлека, который он купил отдельно от супруги.

алкоголь Дженнифер Лопес Бен Аффлек зарубежные звезды

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

00:15 Западная разведка узнала, когда Иран ударит по Израилю — это произойдет в священный день траура

обновлено:

00:06 Повторная воздушная тревога — каким областям угрожает опасность на этот раз

3 августа 2024

23:59 Драка с ТЦК в Одессе — в военкомате объяснили причину агрессивного поведения женщин

23:57 Первое золото Украины на Олимпиаде в Париже — как отреагировали в шоу-бизнесе

23:53 Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину, его сын подал иск о компенсации — решение суда

23:34 Гимн Украины прозвучал на Олимпиаде-2024 в Париже — украинские саблистки получили золотые медали

обновлено:

23:28 Полтавскую область всколыхнули взрывы — куда била крылатая ракета

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

обновлено:

23:15 ВС предупредили о крылатых ракетах — по каким областям распространяется воздушная тревога

обновлено:

23:01 Мощные взрывы прогремели в Харькове — активность российской авиации

22:59 Первое золото Украины на Олимпиаде — Зеленский поблагодарил за победу и характер

00:15 Западная разведка узнала, когда Иран ударит по Израилю — это произойдет в священный день траура

обновлено:

00:06 Повторная воздушная тревога — каким областям угрожает опасность на этот раз

3 августа 2024

23:59 Драка с ТЦК в Одессе — в военкомате объяснили причину агрессивного поведения женщин

23:57 Первое золото Украины на Олимпиаде в Париже — как отреагировали в шоу-бизнесе

23:53 Во Львовской области поезд насмерть сбил мужчину, его сын подал иск о компенсации — решение суда

23:34 Гимн Украины прозвучал на Олимпиаде-2024 в Париже — украинские саблистки получили золотые медали

обновлено:

23:28 Полтавскую область всколыхнули взрывы — куда била крылатая ракета

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

обновлено:

23:15 ВС предупредили о крылатых ракетах — по каким областям распространяется воздушная тревога

обновлено:

23:01 Мощные взрывы прогремели в Харькове — активность российской авиации

22:59 Первое золото Украины на Олимпиаде — Зеленский поблагодарил за победу и характер

Новость с видео

06:08 Смертельная Тиса — репортаж из реки, где гибнут десятки украинских мужчин

2 августа 2024

18:49 Провели лето взглядом — как отдыхают люди в Одессе

1 августа 2024
Эксклюзив

18:47 Смертельно ядовитые пауки в Одессе — какая опасность для горожан и туристов

Новость с видео

05:35 Уклонистам начали блокировать счета — можно ли оспорить и почему некоторые штрафы от ТЦК незаконны

31 июля 2024

18:03 ИИ в одесских школах уже с этого года — как это работает

06:40 Цены на лом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце июля

30 июля 2024

19:19 Без Пушкинской, бульвара Жванецкого и площади Толбухина — мнения одесситов о нововведениях

18:37 Убийство Ирины Фарион — в Одессе назвали причастных

06:40 В Украине продолжают расти цены на золото — сколько стоит 1 г драгоценных металлов в июле

06:30 В Украине значительно выросли цены на пшеницу — сколько стоит тонна зерна в июле

Text

19:10 Чтобы так себя вести, нужен опыт — Фейгин о подозреваемом в убийстве Фарион

Text

17:44 Сначала свист, а через секунду все в стекле — хирург из Охматдета вспомнил атаку РФ по больнице

Text

17:30 Врач из самого известного в мире фото "Охматдета" впервые отреагировал на фейки о себе

Text

17:23 Масштабный обмен заключенными между Западом и РФ — Киселев отметил важную деталь

Text

16:02 Политический эксперт Матвиенко ответил, готова ли Украина к перемирию

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России - 80x80

В ГПСУ назвали количество мужчин, погибших в водах Тисы с начала вторжения России

Text

14:35 Фейгин объяснил, почему Россия согласилась на обмен заключенными из США

2 августа 2024
Text

23:46 Дунда хочет объяснений от Минюста по поводу премии экс-начальнику колонии, где пытали заключенных

Text

18:44 Сколько будет продолжаться война — военный обратил внимание на нюанс, как манипулируют украинцами

Text

18:09 Массовые увольнения в правительстве и резкое повышение тарифов - эфир Вечер.LIVE

Text

17:51 На Лиманском направлении россияне ищут точку для прорыва — военный поделился деталями

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:09 Отец подозреваемого в убийстве Фарион прокомментировал задержание сына

1 августа 2024

08:31 Зинченко покидает Арсенал — украинца хочет подписать чемпион из популярной лиги

26 июля 2024

13:08 Клименко рассекретил, о чем писал в прощальном письме подозреваемый в убийстве Фарион

18:47 Где служат бывшие ограниченно пригодные, мобилизованные в ВСУ — перечень должностей

22 июля 2024
Новость с видео

20:34 Кто в Резерв+ может получить автоматическую отсрочку — две категории

24 июля 2024

06:00 Быстрая головоломка — найдите три отличия между рисунками за 10 секунд

10:04 Зинченко выбрал новый клуб — Арсенал готовит трансфер украинца

22 июля 2024

10:19 Ярмоленко может уйти из Динамо — зарубежный клуб хочет подписать украинца

2 августа 2024

09:01 Эвертон решил продать Миколенко — появился новый претендент на украинца

24 июля 2024

18:38Отдых в запрещенной зоне — как работает курортная Затока на Одесчине