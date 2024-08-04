Дженнифер Лопес разводится — стало известно, кто в звездной паре первым ушел.

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Джей-Ло подобно другим голливудским знаменитостям, таким как Сара Джессика Паркер и Джордж Клуни разработать собственный бренд алкоголя, пытаясь еще больше монетизировать свою империю. Как рассказал друг, близкий для ее супругу Бену Аффлеку, ее алкогольный бизнес был "одной из причин расставания пары ".

Об этом пишет Daily Mail .

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Компания по производству напитков была создана до того, как они снова воссоединились, и Бен знал об этом бизнесе и поддерживал его. Но это послужило причиной того, что Бен, а не Джен, был тем, кто положил конец их браку. 51-летнего Бена разозлил бизнес возлюбленной. Друзья говорят, что, будучи вылечившимся алкоголиком, он считал, что то, что его супруга продает водку и напиток из текилы, оскорбляет его лично. В конце концов он провел много лет, борясь со своей зависимостью.

Актриса Дженнифер Лопес. Фото: Reuters

Когда лейбл был впервые запущен в прошлом году, он был опустошен. Его обида усугубилась тем, что ее мотивация для запуска своего бренда напитков была сугубо финансовой.

Впервые, начав лечиться от алкоголизма в 2001 году, Бен несколько раз проходил реабилитацию. Его выпивка привела к роспаду брака с Дженнифер Гарнер.

Актриса Дженнифер Лопес с Беном Аффлеком. Фото: Reuters

Джей-Ло потом пошла на публичную рекламную кампанию, где она рассказала прессе, как сильно она любит выпить, чтобы "расслабиться и развеяться". Даже на этой неделе она опубликовала фото, на котором лежит на шезлонге в купальнике, чтобы прорекламировать алкоголь.

"Бену пришлось бороться, чтобы вернуть свою жизнь после того, как он начал пить. Зная, как он потерял все, включая любовь своей семьи, зная, что он, возможно, может снова взять за рюмку, Джен решила создать собственную линию алкоголя. Но Бен сохранил свою трезвость", — говорят друзья актера.

Аффлек и Лопес подготовили документы для развода и объявят об этом в конце лета. В мае 2023 года Бен переехал из их особняка в Беверли-Хиллз, который они купили вскоре после женитьбы в июле 2022 года. После того, как последняя попытка примирения в последние недели не удалась, документы о разводе оформили окончательно.

Напомним, стало известно, как выглядит новый дом Аффлека, который он купил отдельно от супруги.