Боролися за шлюб — стало відомо, чи вдалося врятувати кохання Аффлеку та Лопес

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Дженніфер Лопес не змогла врятувати шлюб з Беном Аффлеком. Друзі повідомили, що 51-річний актор та 55-річна співачка продовжують оформлювати розлучення після того, як остання спроба примирення останніми тижнями не вдалася.

Про це пише Daily Mail.

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Документи про розлучення пари "завершені, але ще не здані", стверджували численні джерела. Ці новини слідують за тим, як Аффлек купив нову "холостяцьку нерухомість" за 20,5 мільйонів доларів у Пасіфік Палісейдс у середу, 24 липня, у день, коли Лопес виповнилося 55 років.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Друзі Лопес стверджували, що раптова покупка Аффлеком холостяцького маєтку на її день народження була "ножем у серце". Покупка відбулася через кілька днів після того, як пара виставила на ринок нерухомості свій особняк у Беверлі-Гіллз за 68 мільйонів доларів.

Лопес також завершила продаж свого пентхауса з чотирма спальнями в Нью-Йорку за 23 мільйони доларів.

"Вони завершили оформлювати з нею документи на розлучення місяць тому, але чекають відповідного часу. Тоді опублікують спільну заяву, в якій скажуть, що вони дуже люблять одне одного і про те як вони боролися, щоб це вдалося, але їм не вдалося. Чесно кажучи, у підсумку вони не змогли прийти до компромісу. Те, що у них було раніше, зникло, і вони обидва прийняли це", — стверджує джерело.

Вони провели літо окремо, Дженніфер переважно на східному узбережжі, а Бен залишається вдома в Лос-Анджелесі.

Бен Аффлек та Дженніфер Лопес. Фото: Reuters

Вони навіть провели другу річницю весілля 16 липня в різних містах. Повідомлення про сімейні негаразди Аффлека та Лопес почали поширюватися в травні, коли джерела, близькі до пари, повідомили, що Бен переїхав в орендовану квартиру за 100 000 доларів, і пара збирається продати свій "дім мрії".

Дім Аффлека був лише за декілька хвилин їзди від Брентвудського будинку колишньої дружини Дженніфер Гарнер.

Пара була одружена з 2005 по 2018 рік і має спільних дітей Вайолет, Фіна, і Самуеля.

Холостяцький будинок Аффлека, це багатомільйонний особняк із п’ятьма спальнями, шістьма ванними кімнатами, зоною для сніданку та їдальнею, а також окремою сімейною кімнатою, гардеробною, медіа-кімнатою, туалетною кімнатою та навіть гостьовим будинком.

Будинок був спроектований архітектором Кліффом Меєм.

Проданий пентхаус Лопес — це дуплекс із чотирма спальнями та 7,5 ванними кімнатами.

Лопес залишилася в Нью-Йорку після того, як нещодавно відсвяткувала свій день народження 24 липня в Хемптонсі. Четверте липня пара також провела окремо. Аффлек і Лопес одружилися в каплиці A Little White Wedding у Лас-Вегасі 16 липня 2022 року. Вони знову сказали "так" на більш пишній церемонії наступного місяця в Джорджії 2022 року.

Нагадаємо, стало відомо, який вигляд має холостяцьке помешкання Аффлека. А раніше ми писали, що Дженніфер Лопес влаштувала вечірку в стилі Бріджертонів.