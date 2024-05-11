Євробачення-2024 змінило правила через дискваліфікацію Нідерландів

Нідерландський співак Joost Klein. Фото: Reuters

В день фіналу "Євробачення-2024" організатори пісенного конкурсу повідомили про дискваліфікацію Нідерландів. Через це вони оголосили деякі нововведення, які, зокрема, стосуються голосування.

Про це повідомляється в соцмережах "Євробачення".

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У фіналі виступлять 25 країн, замість 26 запланованих. В Нідерландів був номер 5, втім порядок змінювати не будуть, аби не було плутанини в голосуванні. Усі учасники зберігають свої стартові позиції в офіційному порядку шоу.

Результати журі, отримані після генеральної репетиції 10 травня, були перераховані. Нідерланди не отримають жодного балу. Натомість країни, яких обійшов співак Joost Klein, просто піднімуться на одну позицію. Нідерланди також не отримають бали від глядачів. Втім глядачі конкурсу з цієї країни все ще мають право голосувати у фіналі. Результати журі Нідерландів залишаються дійсними.

Якщо ж хтось спробує проголосувати за пісню під номером 5, їхні голоси не враховують. Втім з глядачів може стягуватися плата. Також Нідерланди не з'являться на табло. Подібного за новітню історію "Євробачення" ще не було.

Що спричинило дискваліфікацію Нідерландів на "Євробаченні"

"Нідерландський виконавець Йост Кляйн не братиме участь у фіналі цьогорічного пісенного конкурсу "Євробачення". Шведська поліція розслідувала скаргу жінки-учасниці знімальної групи після інциденту після його виступу в півфіналі ввечері в четвер. Поки триває судовий процес, було б недоцільно, щоб він продовжував брати участь у конкурсі", — повідомили організатори.

В Європейській мовній спілці (EBU) обґрунтували таке рішення тим, що дії Joost Klein порушують правила міжнародного пісенного конкурсу.

Нагадаємо, раніше ми писали, де дивитися та як голосувати у фіналі "Євробачення-2024". Також ми розповідали, в якому місті пройде "Дитяче Євробачення-2024".