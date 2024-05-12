Украина заняла... место на Евровидении

Певицы Alyona Alyona & Jerry Heil Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Украинки Alyona Alyona & Jerry Heil мощно выступили в гранд-финале Евровидения-2024. По результатам голосования певицы стали третьими.

Редакция Новини.LIVE следит за конкурсом.

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По итогам голосования представители Украины получили суммарные баллы и оказались на третьем месте в турнирной таблице. Жюри из разных уголков мира поставили Украине 146 баллов, а зрители – 307. Всего 453 балла.

Баллы жюри. Фото: скриншот YouTube

Больше всего баллов от жюри Alyona Alyona & Jerry Heil получили от Чехии и Молдовы – 12 баллов.

Далее следует Эстония, Франция и Польша (10 баллов), Израиль и Финляндия, Латвия (8 баллов), Хорватия (7 баллов), Люксембург, Дания, Португалия и Литва (6 баллов), Грузия и Австрия (5 баллов), Норвегия и Германия (4 балла), Швеция (3 балла), Швейцария, Греция, Нидерланды и Ирландия (2 балла), Азербайджан, Австралия, Бельгия, Кипр и Сербия (1 балл).

Ни балла нам не дала Великобритания.

Украина отдала 12 баллов Швейцарии.

Напомним, ранее мы писали, что участница от Израиля на "Евровидении" оказалась в базе "Миротворец". Также мы рассказывали, что из-за дисквалификации Нидерландов в финале "Евровидения-2024" есть нововведения.