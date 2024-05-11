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Учасниця від Ізраїлю на Євробаченні опинилась в базі "Миротворець"

11 травня 2024 18:05
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Стас Кожушко
Редактор
Артистку з Ізраїлю на Євробаченні додали в базу "Миротворець" — є російській слід
Співачка Еден Голан. Фото: Reuters
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

До участі Ізраїлю на пісенному конкурсі "Євробачення-2024" прикута увага не тільки єврофанів, але й багатьох організацій. Дехто підтримує співачку Еден Голан, а дехто засуджує. Водночас її ім’я опинилось в базі "Миротворець". 

Відповідний профіль Голан доступний на сайті.

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Профіль співачки, якій вчора (10 травня) виповнився 21 рік, з’явився у "Миротворці" ще на початку лютого цього року. Але поширювати інформацію в мережі почали саме в день фіналу пісенного конкурсу (11 травня), який проходить у шведському Мальме. 

Еден Голан закидають, зокрема, свідоме порушення державного кордону України для проникнення на окуповані російськими загарбниками території. А також участь у спробах легалізації окупації АР Крим російськими загарбниками, пропагандистських заходах проти України.

Еден Голан Миротворець
Профіль Еден Голан на сайті "Миротворець". Скриншот: сайт "Миротворець"

Більшу частину свого життя Еден прожила в Москві (хоча народилась в Ізраїлі). Батько співачки, Едді, — латиський єврей, а мама, Ольга, — українська єврейка. У 2016 році Еден взяла участь у дитячому фестивалі "Новая Волна" в окупованому кримському Гурзуфі. Тоді 13-річна Голан виступила разом зі співачкою Нюшею. Еден супроводжувала її матір Ольга.

Також Голан виступала в російській адаптації шоу "Голос" в команді путіністки Пелагеї. А згодом стала учасницею дівочого гурту, який пропагандист Григорій Лепс створив для своєї доньки. Після початку повномасштабної війни Еден виїхала з Росії, де в її батьків є бізнес. Війну в Україні ізраїльська співачка, якій букмекери пророкують друге місце на конкурсі, не коментує.

Нагадаємо, раніше ми писали, що через дискваліфікацію Нідерландів у фіналі "Євробачення-2024" є нововведення. Також ми розповідали, в якому місті відбудеться "Дитяче Євробачення-2024".

Євробачення
Ізраїль
сайт Миротворець
скандал
Євробачення-2024

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