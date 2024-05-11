Alyona Alyona & Jerry Heil со сцены Евровидения сделали призыв к миру — что они сказали
Представительницы Украины на Евровидении Alyona Alyona & Jerry Heil выступили в гранд-финале конкурса. Певицы в конце номера призвали к миру в Украине.
Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале Eurovision Song Contest.
Украина выступила в гранд-финале Евровидения
Украинки Alyona Alyona & Jerry Heil вышли на арену Мальме вторыми и сорвали громкие овации. Звезды достойно представили Украину даже, несмотря на травмы, которые получили во время репетиций и выступлений. Alyona Alyona & Jerry Heil чувственным исполнением песни Teresa & Maria пытались донести мировому сообществу несокрушимость украинских женщин, мужественно выдерживающих всю боль, которую принесли нашей стране россияне.
В конце выступления артистки со сцены песенного конкурса обратились к зрителям и призвали их поддержать Украину в войне с Россией.
"Объединяйся, мир! Мир Украине", — призвали Alyona Alyona & Jerry Heil.
Напомним, представительницу Израиля Эден Голан добавили в базу "Миротворец". Также с конкурса дисквалифицировали нидерландского певца из-за "инцидента".
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