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Alyona Alyona & Jerry Heil со сцены Евровидения сделали призыв к миру — что они сказали

11 мая 2024 23:22
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор
Alyona Alyona &amp; Jerry Heil призвали к миру в Украине.
Певицы Alyona Alyona &amp; Jerry Heil. Фото: пресс-служба конкурса
16bf4458-4eed-4524-8b18-8d359a0d0100 - Анна Куделюк
Анна Куделюк
редактор

Представительницы Украины на Евровидении Alyona Alyona & Jerry Heil выступили в гранд-финале конкурса. Певицы в конце номера призвали к миру в Украине.

Соответствующий ролик был опубликован на YouTube-канале Eurovision Song Contest.

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Alyona Alyona & Jerry Heil. Фото: скриншот Telegram

Украинки Alyona Alyona & Jerry Heil вышли на арену Мальме вторыми и сорвали громкие овации. Звезды достойно представили Украину даже, несмотря на травмы, которые получили во время репетиций и выступлений. Alyona Alyona & Jerry Heil чувственным исполнением песни Teresa & Maria пытались донести мировому сообществу несокрушимость украинских женщин, мужественно выдерживающих всю боль, которую принесли нашей стране россияне.

В конце выступления артистки со сцены песенного конкурса обратились к зрителям и призвали их поддержать Украину в войне с Россией.

"Объединяйся, мир! Мир Украине", — призвали Alyona Alyona & Jerry Heil.

Напомним, представительницу Израиля Эден Голан добавили в базу "Миротворец". Также с конкурса дисквалифицировали нидерландского певца из-за "инцидента".

Евровидение
Alyona Alyona
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Россия
Евровидение-2024

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