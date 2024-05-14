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Alyona Alyona после Евровидения встретили громкими аплодисментами на киевском вокзале

14 мая 2024 13:07
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко
Рэпер Alyona Alyona вернулась в Украину после Евровидения — видео
Рэпер Alyona Alyona на вокзале Киева. Фото: скриншот с YouTube
c60048e8-f8f6-4b5c-a644-aadc0ec16f00 - Галина Войтенко

Известная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona вернулась в родную страну после окончания конкурса "Евровидение". Когда артистка вышла из поезда, ее ждал сюрприз в виде громких аплодисментов поклонников и неожиданного сюрприза от родителей.

Соответствующее видео обнародовали на "5 Канале" в YouTube.

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Alyona Alyona в Киеве

Украинский рэпер наконец-то вернулась на Родину после того, как вместе с певицей Jerry Heil заняла третье место на песенном конкурсе "Евровидение". При этом ее коллега еще не вернулась, ведь вскоре ее ждет Каннский фестиваль.

Когда Alyona Alyona вышла из поезда, ее ждало большое количество журналистов и поклонников. Люди встретили ее с громкими аплодисментами, которые были очень неожиданными для артистки. Но самый главный сюрприз для рэп-артистки был несколько иным.

Alyona Alyona
Alyona Alyona на вокзале в Киеве с фанатами. Фото: скриншот с YouTube

Ее приехали встречать родители, которые ни слова не сказали, что они собираются это делать. В сети можно посмотреть видео, на котором видно, как Alyona Alyona встречается с толпой счастливых поклонников и родителями.

Alyona Alyona с родителями на киевском вокзале
Встреча Alyona Alyona с родителями на киевском вокзале. Фото: скриншот с YouTube

"Эмоции очень переполняли! Потому что в конце, когда ты перестаешь петь, ты слышишь поддержку аудитории! Они очень кричали. И слышала, как они пели припев. Самое важное: "Босые, будто по лезвию шли по земле". Это украинский язык, это украинские слово", — сказала на камеру Alyona Alyona.

Alyona Alyona и Jerry Heil на конкурсе "Евровидение"

Рэпер Alyona Alyona и певица Jerry Heil решили объединиться в дуэт не только для того, чтобы создавать совместные песни, но и для того, чтобы попробовать свои силы в конкурсе "Евровидение". Сначала звезды приняли участие в Нацотборе шоу, а потом достойно представили Украину в Швеции.

Девушки показали невероятно мощный номер, коснувшийся души, наверное, каждого украинца. К сожалению, победную статуэтку Alyona Alyona и Jerry Heil не взяли, но заняли третье место, что является неплохим результатом.

Напомним, мы писали о том, что украинская артистка Jerry Heil исполнила новую общую песню, написанную с Alyona Alyona.

Ранее мы рассказывали о том, что рэпер Alyona Alyona упала на репетиции выступления на конкурсе "Евровидение".

Также мы сообщали, что рэп-артистка Alyona Alyona вышла на публику со своим возлюбленным.

Alyona Alyona
шоу-бизнес
украинские звезды
Евровидение-2024

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