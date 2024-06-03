Alyona Alyona відмітила, які модні бренди працювали з нею на Євробаченні

Реперка Alyona Alyona (Альона Савраненко). Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Напередодні співачка Jerry Heil поділилась подробицями створення її образу для пісенного конкурсу "Євробачення-2024", який проходив у шведському Мальме. Те саме зараз зробила реперка Alyona Alyona, яка також представляла нашу країну (артистки посіли третє місце).

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Альони Савраненко (справжнє ім’я Alyona Alyona).

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Образи Alyona Alyona для Євробачення-2024

За словами реперки, кожна поява на "Євробаченні" має викликати вау-ефект. Савраненко запевняє — чим цікавіше ти виглядаєш, тим більше ти запамʼятовуєшся. Саме тому Alyona Alyona та Jerry Heil працювали з українськими брендами, що роблять концептуальний одяг.

Реперка зізналась, що під час виступу на сцені вона виймала зі свого волосся меч. Хоча, за її словами, багатьом єврофанам, так не здавалось.

"Так-так, саме меч я виймала з волосся. Його створив український бренд Sfurato. Які тільки здогадки я не читала в мережі. Хтось навіть казав, що це я виймала мікрофон. Це було дуже весело читати", — зазначила Савраненко.

Alyona Alyona вийняла з волосся меч на "Євробаченні-2024". Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Як і образ Jerry Heil для виступу, костюм Alyona Alyona створював український бренд LUVI. Ключовими сенсами перформансу артисток були: сила жінок, протистояння, стійкість та єдність. Основою образу Савраненко було кімоно, в якому поєднались сяйлива та матова текстури. Масивну кольчугу створила дизайнерка Олена Романова.

"Вона була зроблена вручну, важить три кілограми й складається з десяти тисяч металевих кілець. Її кейп символізує життя української жінки під час війни. У нього нашаровані плечі, щоб показати, що життя жінки зараз – воно важке, тернисте", — зауважила реперка.

Образи для Alyona Alyona на "Євробачення-2024". Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Втім деякі аксесуари та одяг були від брендів інших країн. Так, наприклад, прикраси для рук були виготовлені під Альону Савраненко з нуля польською дизайнеркою Маріанною Клімаською. Протягом всього пісенного конкурсу Alyona Alyona була в кросівках від Adidas.

Прикраси Alyona Alyona для "Євробачення-2024". Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Нагадаємо, раніше ми писали, які пісні "Євробачення-2024" найчастіше прослуховували в травні на Spotify. Також ми розповідали, як Alyona Alyona зустріли на київському залізничному вокзалі після "Євробачення".