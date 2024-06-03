Найпопулярніші пісні Євробачення-2024 на Spotify

Нідерландський співак Joost Klein. Фото: Reuters

Конкурс "Євробачення-2024", крім політичних скандалів через участь Ізраїлю, запам’ятався єврофанам хітами. Про це свідчить статистика прослуховувань пісень на різних платформах, зокрема Spotify.

Рейтинг композицій за травень з’явився в Eurovision Charts.

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Пісні Євробачення-2024 на Spotify

З 1 по 31 травня композицію Teresa & Maria українок Alyona Alyona та Jerry Heil прослухали на Spotify понад 18,4 млн разів. Бронзові призерки "Євробачення-2024" за цим показником посіли шосте місце.

Лідером став дискваліфікований учасник з Нідерландів, Йост Клейн. Його запальна пісня Europapa має 55,8 млн прослуховувань. Артист, який так і не виступив у фіналі, випередив переможців "Євробачення-2024", швейцарців Nemo на понад 18 млн прослуховувань.

Рейтинг пісень Євробачення-2024 на Spotify (за травень). Фото: X/esc_charts

Всі пісні, які потрапили до ТОП-10 Spotify за прослуховуваннями у травні також розмістилися у фінальній десятці конкурсу, який завершився 11 травня у шведському місті Мальме. Трійку в вищезгаданому рейтингу посів француз Slimane (у фіналі "Євробачення-2024" став четвертим)

Joost Klein — Europapa

Nemo — The Code

Slimane — Mon Amour

Alyona Alyona та Jerry Heil — Teresa & Maria

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil розкрила символізм свого вбрання на "Євробаченні-2024". Також ми розповідали, чого делегація Ізраїлю на пісенному конкурсі не очікувала у шведському Мальме.