Найпопулярніші пісні Євробачення-2024 на Spotify

В мережі оприлюднили рейтинг пісень Євробачення-2024, які найчастіше прослуховували в травні
Конкурс "Євробачення-2024", крім політичних скандалів через участь Ізраїлю, запам’ятався єврофанам хітами. Про це свідчить статистика прослуховувань пісень на різних платформах, зокрема Spotify.
Рейтинг композицій за травень з’явився в Eurovision Charts.
Пісні Євробачення-2024 на Spotify
З 1 по 31 травня композицію Teresa & Maria українок Alyona Alyona та Jerry Heil прослухали на Spotify понад 18,4 млн разів. Бронзові призерки "Євробачення-2024" за цим показником посіли шосте місце.
Лідером став дискваліфікований учасник з Нідерландів, Йост Клейн. Його запальна пісня Europapa має 55,8 млн прослуховувань. Артист, який так і не виступив у фіналі, випередив переможців "Євробачення-2024", швейцарців Nemo на понад 18 млн прослуховувань.
Всі пісні, які потрапили до ТОП-10 Spotify за прослуховуваннями у травні також розмістилися у фінальній десятці конкурсу, який завершився 11 травня у шведському місті Мальме. Трійку в вищезгаданому рейтингу посів француз Slimane (у фіналі "Євробачення-2024" став четвертим)
Joost Klein — Europapa
Nemo — The Code
Slimane — Mon Amour
Alyona Alyona та Jerry Heil — Teresa & Maria
Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil розкрила символізм свого вбрання на "Євробаченні-2024". Також ми розповідали, чого делегація Ізраїлю на пісенному конкурсі не очікувала у шведському Мальме.
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