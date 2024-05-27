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Jerry Heil розкрила символізм свого вбрання на Євробаченні

27 травня 2024 22:34
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Jerry Heil детально показала, хто та як створював її вбрання на конкурс Євробачення
Співачки Jerry Heil та Alyona Alyona на конкурсі "Євробачення-2024". Фото: Instagram/thejerryheil
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Цього року виступ Alyona Alyona та Jerry Heil на конкурсі "Євробачення-2024", який проходив у шведському Мальме, привернув увагу мільйонів глядачів на різних континентах. У підсумку українки посіли почесне третє місце. Jerry Heil поділилась подробицями створення її образу для пісенного конкурсу. 

Відповідна публікація з’явилась в соцмережах Яни Шемаєвої (справжнє ім’я артистки).

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Образ Jerry Heil для Євробачення-2024

Перед відʼїздом в Мальме Яна Шемаєва почала щільну комунікацію з дизайнеркою Маргаритою Шекел. За словами Jerry Heil — її образ про ніжність і силу. А референсами в результаті пошуків стали архангел Михаїл — символ-оберіг, зображений на гербі рідного міста співачки (Василькова). А також княгиня Ольга.

"Це була складна, довга робота талановитих майстрів. Чи помітили ви всі деталі та всі відсилки, закладені нашою командою? Адже це не просто костюми. Кожнісінька деталь — символ", — зауважила Яна. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jerry Heil (@thejerryheil)

Jerry Heil стверджує, що дизайнерами українського бренду LUVI було створено все: від ескізів  до кінцевого результату на сцені.

"Кожна нова примірка вносила нові правки: ще більше обпалити сукню справжнім вогнем, ще більше порізати тканину. Це не просто сукня. Вона — символ долі жіноцтва, символ стійкості, сили волі. Символ шляху до перемоги! Символ боротьби за справедливість", — зізналась Яна. 

Jeery Heil образ
Елементи образу Jerry Heil для "Євробачення-2024". Фото: Instagram/thejerryheil

Металеве плече-обладунок створив одеський митець Андрій Чорногор. За словами Jerry Heil, він вилитий з металу, тож є важким і залишив співачці на тілі синці.

"Які я навіть полюбила, бо вони теж стали частиною номера. Завершили образ ювелірні прикраси від мисткині Каті Тутєрової, виготовлені з олова", — підсумувала Jerry Heil.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Jerry Heil показала знаменитостей, які допомогли їй на початку кар'єри. Також ми розповідали, що Jerry Heil показала залаштунки "Євробачення-2024".

Євробачення
музика
мода
Jerry Heil
українські зірки
конкурс
Євробачення-2024

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