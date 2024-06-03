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Alyona Alyona объяснила, что вынимала из своих волос на сцене Евровидения

3 июня 2024 21:59
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор
Alyona Alyona отметила, какие модные бренды работали с ней на Евровидении
Рэпер Alyona Alyona (Алена Савраненко). Фото: Instagram/alyona.alyona.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Накануне певица Jerry Heil поделилась подробностями создания ее образа для песенного конкурса "Евровидение-2024", проходившего в шведском Мальме. То же самое сейчас сделала рэпер Alyona Alyona, которая также представляла нашу страну (артистки заняли третье место).

Соответствующая публикация появилась в соцсетях Алены Савраненко (настоящее имя Alyona Alyona).

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Образы Alyona Alyona для Евровидения-2024

По словам рэпера, каждое появление на "Евровидении" должно вызвать вау-эффект. Савраненко уверяет: чем интереснее ты выглядишь, тем больше ты запоминаешься. Именно поэтому Alyona Alyona и Jerry Heil работали с украинскими брендами, производящими концептуальную одежду.

Рэпер призналась, что во время выступления на сцене она вынимала из своих волос меч. Хотя, по ее словам, многим еврофанам так не казалось.

"Да, именно меч я вынимала из волос. Его создал украинский бренд Sfurato. Какие только догадки я не читала в сети. Кто-то даже говорил, что это я вынимала микрофон. Это было очень весело читать", — отметила Савраненко.

Alyona Alyona на "Евровидении-2024"
Alyona Alyona вынула из волос меч на "Евровидении-2024". Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Как и образ Jerry Heil для выступления, костюм Alyona Alyona создавал украинский бренд LUVI. Ключевыми сенсами перформанса артисток были сила женщин, противостояние, устойчивость и единство. Основой образа Савраненко было кимоно, в котором соединились сияющая и матовая текстуры. Массивную кольчугу создала дизайнер Елена Романова.

"Она была сделана вручную, весит три килограмма и состоит из десяти тысяч металлических колец. Ее кейп символизирует жизнь украинской женщины во время войны. У него наслоены плечи, чтобы показать, что жизнь женщины сейчас — она тяжелая, тернистая", — отметила рэпер.

Образы для Alyona Alyona на "Евровидение-2024"
Образы для Alyona Alyona на "Евровидение-2024". Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Впрочем, некоторые аксессуары и одежда были от брендов других стран. Так, например, украшения для рук были изготовлены под Алену Савраненко с нуля польским дизайнером Марианной Климасской. В течение всего песенного конкурса Alyona Alyona была в кроссовках от Adidas.

Украшения Alyona Alyona для "Евровидения-2024"
Украшения Alyona Alyona для "Евровидения-2024". Фото: Instagram/alyona.alyona.official

Напомним, ранее мы писали, какие песни "Евровидение-2024" чаще всего прослушивали в мае на Spotify. Также мы рассказывали, как Alyona Alyona встретили на киевском железнодорожном вокзале после "Евровидения".

Евровидение-2024
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