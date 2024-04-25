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Alyona alyona и Jerry Heil отправились на Евровидение с благотворительной миссией — что известно

25 апреля 2024 21:14
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Стас Кожушко
Редактор
Alyona alyona и Jerry Heil отправились поездом на Евровидение
Певицы на столичном центральном железнодорожном вокзале с поклонниками. Фото: Суспільне Мовлення
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

Представительницы Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2024" alyona alyona и Jerry Heil отправились из Киева в шведское Мальме на поезде Eurovision Express. На пресс-конференции перед поездкой они озвучили свою благотворительную миссию.

Об этом сообщает "Суспільне Мовлення", которое занимается "Евровидением" в нашей стране.

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Артистки объявили о старте благотворительного сбора средств "Мій голос відбудовує" и спели свою конкурсную песню Teresa & Maria. Совместно с фандрейзинговой платформой UNITED24 alyona alyona и Jerry Heil будут собирать 10 млн грн на восстановление Великокостромской гимназии в Днепропетровской области, левое крыло которой было разрушено российскими войсками 11 октября 2022 года.

"В этом году у нас есть ответственная миссия — не только достойно представить Украину на одном из крупнейших музыкальных конкурсов мира, но и помочь собрать часть средств на Великокостромскую гимназию, которую разрушила российская ракета. Мы были очень тронуты, когда получили ключ от школы", — поделились представительницы Украины alyona alyona и Jerry Heil.

Артистки отметили, что они верят, что призыв Unlock the future for children (Разблокируйте будущее для детей) достучится до сердца каждого, кто будет участвовать в "Евровидении".

Провести делегацию Украины на песенном конкурсе пришли представители СМИ и поклонники. На первом пути киевского центрального железнодорожного вокзала 19-й поезд получил символическое название "Экспресс Евровидения".

Alyona alyona и Jerry Heil поехали на Евровидение с благотворительной миссией — что известно - фото 1
Поезд, на котором артистки отправились на "Евровидение-2024". Фото: Суспільне Мовлення

Уже в эту субботу, 27 апреля, артистки проведут первую репетицию на главной сцене песенного конкурса этого года — стадионе Malmö Arena. Украинки выступят в первом полуфинале, 7 мая под пятым номером. Согласно многочисленным голосованиям еврофанов и прогнозам букмекеров, alyona alyona и Jerry Heil должны пройти в финал, который пройдет 11 мая.

Напомним, ранее мы писали, что организаторы "Евровидения-2024" показали уже смонтированную сцену конкурса. Также мы рассказывали, кто из звезд стал спикером от Украины на "Евровидении-2024".

Евровидение
Alyona Alyona
благотворительность
Jerry Heil
UNITED 24
украинские звезды

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