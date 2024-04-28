alyona alyona захрипела перед Евровидением — состоится ли выступление

alyona alyona в разгар репетиций Евровидение пожаловалась на здоровье — что случилось
Известная украинская певица alyona alyona, которая будет представлять Украину на Евровидении-2024, перед первым стартом первой репетиции призналась о проблемах со здоровьем. Звезда потеряла голос.
Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.
Alyona Alyona захрипела в Мальме
Певица поделилась с поклонниками своей болью. Звезда записала видео, на котором был слышен ее хриплый голос. Длительный маршрут из Украины в шведский город Мальме и стрессы негативно отразились на ее здоровье — она потеряла голос.
Звезда рассказывала, что ее путешествие длилось 28 часов и у них не было времени на полноценный отдых. Артистка предполагает, что во всем виновата психосоматика.
Психосоматика — это отдельная отрасль, которая изучает взаимосвязи между психологическими, поведенческими и социальными факторами, которые влияют на человеческое тело.
"Я захрипла. Верите ли вы в психосоматику? В то, что на нервной основе организм может что-то делать такое, чего очень сильно вы боитесь, чтобы он это делал?", — спросила звезда.
Несмотря на проблемы со здоровьем, Alyona Alyona все-таки спела на первой репетиции Евровидение вместе с Jerry Heil "Teresa & Maria". Украина сразится за выход в грандиозный финал песенного конкурса 7 мая.
Напомним, букмекеры прогнозируют, что певицы Jerry Heil и Alyona Alyona должны занять одно из первых мест 7 мая. Также представительницы Украины рассказали, с какой благотворительной миссией уехали на Евровидение.
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