alyona alyona захрипела перед Евровидением — состоится ли выступление

Представительница Украины на Евровидении Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Известная украинская певица alyona alyona, которая будет представлять Украину на Евровидении-2024, перед первым стартом первой репетиции призналась о проблемах со здоровьем. Звезда потеряла голос.

Об этом она рассказала в Stories на своей странице Instagram.

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Певица поделилась с поклонниками своей болью. Звезда записала видео, на котором был слышен ее хриплый голос. Длительный маршрут из Украины в шведский город Мальме и стрессы негативно отразились на ее здоровье — она потеряла голос.

Звезда рассказывала, что ее путешествие длилось 28 часов и у них не было времени на полноценный отдых. Артистка предполагает, что во всем виновата психосоматика.

Психосоматика — это отдельная отрасль, которая изучает взаимосвязи между психологическими, поведенческими и социальными факторами, которые влияют на человеческое тело.

"Я захрипла. Верите ли вы в психосоматику? В то, что на нервной основе организм может что-то делать такое, чего очень сильно вы боитесь, чтобы он это делал?", — спросила звезда.

Представительница Украины на Евровидении Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Несмотря на проблемы со здоровьем, Alyona Alyona все-таки спела на первой репетиции Евровидение вместе с Jerry Heil "Teresa & Maria". Украина сразится за выход в грандиозный финал песенного конкурса 7 мая.

Напомним, букмекеры прогнозируют, что певицы Jerry Heil и Alyona Alyona должны занять одно из первых мест 7 мая. Также представительницы Украины рассказали, с какой благотворительной миссией уехали на Евровидение.