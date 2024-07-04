Почему Alyona Alona и Jerry Heil не планируют турне в Европе

Концерт Jerry Heil и Alyona Alona в Киеве. Фото: Instagram/alyona.alyona.official

На прошлой неделе, 28 июня, бронзовые призеры "Евровидения-2024" Jerry Heil и Alyona Alona отыграли первый концерт в Киеве после конкурса, который прошел в мае в шведском Мальме. Ведущая влогов про "Евровидение" Анна Тульева поинтересовалась, собираются ли Яна Шемаева и Алена Савраненко (настоящие имена артисток) в европейский тур.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Євробачення Україна".

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Обычно после песенного конкурса на волне узнаваемости и популярности артисты дают концерты в разных странах мира. Так, у музыкальных исполнителей увеличивается аудитория.

Впрочем, Jerry Heil и Alyona Alona — не постоянный дуэт, а две самостоятельные артистки. В европейское турне Яна и Алена ехать пока не планируют. И на то есть причина.

"На самом деле, везти две команды — очень сложно. И придется ставить такие цены на билеты, для того чтобы привезти команды, бэнд. Это оверпрайс, поэтому не хочется делать очень дорогие концерты. Скорее всего, каждая из нас поедет в свой тур", — отметила Alyona Alona.

Jerry Heil добавила, что у тех, кто посетил концерты во Львове и Киеве, была уникальная возможность увидеть общую программу двух певиц, которые в Швеции с треком Teresa & Maria заняли почетное третье место.

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