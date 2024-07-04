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Alyona Alyona призналась, почему пока не планирует европейский тур с Jerry Heil

4 июля 2024 22:36
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Стас Кожушко
Редактор
Почему Alyona Alona и Jerry Heil не планируют турне в Европе
Концерт Jerry Heil и Alyona Alona в Киеве. Фото: Instagram/alyona.alyona.official
a1fa98ee-84ba-4377-d69c-20920a308f00 - Стас Кожушко
Стас Кожушко
Редактор

На прошлой неделе, 28 июня, бронзовые призеры "Евровидения-2024" Jerry Heil и Alyona Alona отыграли первый концерт в Киеве после конкурса, который прошел в мае в шведском Мальме. Ведущая влогов про "Евровидение" Анна Тульева поинтересовалась, собираются ли Яна Шемаева и Алена Савраненко (настоящие имена артисток) в европейский тур.

Соответствующее видео появилось на YouTube-канале "Євробачення Україна".

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Обычно после песенного конкурса на волне узнаваемости и популярности артисты дают концерты в разных странах мира. Так, у музыкальных исполнителей увеличивается аудитория.

Впрочем, Jerry Heil и Alyona Alona — не постоянный дуэт, а две самостоятельные артистки. В европейское турне Яна и Алена ехать пока не планируют. И на то есть причина.

"На самом деле, везти две командыочень сложно. И придется ставить такие цены на билеты, для того чтобы привезти команды, бэнд. Это оверпрайс, поэтому не хочется делать очень дорогие концерты. Скорее всего, каждая из нас поедет в свой тур", — отметила Alyona Alona.

Jerry Heil добавила, что у тех, кто посетил концерты во Львове и Киеве, была уникальная возможность увидеть общую программу двух певиц, которые в Швеции с треком Teresa & Maria заняли почетное третье место.

Напомним, ранее мы писали, что репер Alyona Alyona креативно отреагировала на упреки языковеда Ирины Фарион. Также мы рассказывали, что певица Ирина Федишин прокомментировала слухи о третьей беременности.

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