Alyona Alyona зізналася, як планує покарати скандальних блогерів
Реперка Alyona Alyona думає над тим, як відповісти на образу від ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Сергія Іванова та Володимира Петрова. Чоловіки публічно принизили через зовнішність журналістку Аліну Доротюк та Alyona Alyona.
Реперка заявила в Instagram, що прагне правосуддя.
Скандал навколо Аліни Доротюк та Alyona Alyona
Реп виконавиця Alyona Alyona на тлі скандалу з відомими блогерами висловила свою думку щодо майбутнього конфлікту. За словами артистки, є два варіанти.
"Я хочу правосуддя. Прикро, що замість висновків, усвідомлення і щирого вибачення ці дві людини продовжують ображати жінок.
І зараз стою перед вибором:
1) забути про них;
2) перевести все в юридичне поле, тобто в суд! І я схиляюсь до другого варіанту. Що думаєте?" — поділилася Alyona Alyona.
У коментарях частина фоловерів підтримала зірку, але були й ті, хто вважає скандал засобом збільшити популярність перед Нацвідбором Євробачення, в якому бере участь артистка.
Нагадаємо, журналістка Доротюк відповіла на публічне приниження блогерами.
Раніше Єфросиніна гнівно прокоментувала скандал щодо приниження Alyona Alyona.
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