Alyona Alyona зізналася, як планує покарати скандальних блогерів

Реп виконавиця Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Реперка Alyona Alyona думає над тим, як відповісти на образу від ведучих YouTube-каналу "Ісландія" Сергія Іванова та Володимира Петрова. Чоловіки публічно принизили через зовнішність журналістку Аліну Доротюк та Alyona Alyona.

Реперка заявила в Instagram, що прагне правосуддя.

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Реп виконавиця Alyona Alyona на тлі скандалу з відомими блогерами висловила свою думку щодо майбутнього конфлікту. За словами артистки, є два варіанти.

Реп виконавиця Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Я хочу правосуддя. Прикро, що замість висновків, усвідомлення і щирого вибачення ці дві людини продовжують ображати жінок.

І зараз стою перед вибором:

1) забути про них;

2) перевести все в юридичне поле, тобто в суд! І я схиляюсь до другого варіанту. Що думаєте?" — поділилася Alyona Alyona.

У коментарях частина фоловерів підтримала зірку, але були й ті, хто вважає скандал засобом збільшити популярність перед Нацвідбором Євробачення, в якому бере участь артистка.

Нагадаємо, журналістка Доротюк відповіла на публічне приниження блогерами.

Раніше Єфросиніна гнівно прокоментувала скандал щодо приниження Alyona Alyona.