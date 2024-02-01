Alyona Alyona призналась, как планирует наказать скандальных блогеров

Рэп исполнительница Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

Рэп-исполнительница Alyona Alyona думает о том, как ответить на оскорбление от ведущих YouTube-канала "Исландия" Сергея Иванова и Владимира Петрова. Мужчины публично унизили из-за внешности журналистку Алину Доротюк и Alyona Alyona.

Артистка заявила в Instagram, что стремится к правосудию.

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Скандал вокруг Алины Доротюк и Alyona Alyona

Рэп-исполнительница Alyona Alyona на фоне скандала с известными блогерами высказала свое мнение по поводу конфликта. По словам артистки, есть два варианта.

Рэп исполнительница Alyona Alyona. Фото: instagram.com/alyona.alyona.official/

"Я хочу правосудия. Обидно, что вместо выводов, осознания и искреннего извинения эти два человека продолжают оскорблять женщин.

И сейчас стою перед выбором:

1) забыть о них;

2) перевести все в юридическое поле, то есть в суд! И я склоняюсь ко второму варианту. Что думаете?" — поделилась Alyona Alyona.

В комментариях часть фолловеров поддержала звезду, но были и те, кто считает скандал средством увеличить популярность перед Нацотбором Евровидения, в котором участвует артистка.

Напомним, журналистка Доротюк ответила на публичное унижение блогерами.

Ранее Ефросинина гневно прокомментировала скандал об унижении Alyona Alyona.