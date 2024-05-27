Співачка Alyosha позичала гроші на участь в Євробаченні-2010

Українська співачка Alyosha на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Українська співачка Alyosha, яка нещодавно змінила псевдонім на Олену Тополю, згадала часи участі в "Євробаченні" в 2010 році. Дружина лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі зізналася, скільки їй довелося витратити грошей на поїздку на масштабний конкурс.

Про це Alyosha розповіла в інтерв’ю Славі Дьоміну на "Телеканалі ДОМ" в YouTube.

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Відома українська артистка зізналася, скільки вона витратила на поїздку до Норвегії, де у 2010 році відбувся масштабний пісенний конкурс "Євробачення". Згадала Alyosha і той факт, який подарунок їй зробили в Україні після повернення з конкурсу.

"Загалом, ця поїздка вилилася в понад 400 тисяч доларів, тому що це Норвегія, Осло, дуже багато напрямків, які були створені під наш виступ. Це все дуже багато забрало грошей. Коли я повернулася з "Євробачення", я отримала в подарунок картинку українського художника, роздруковану на принтері, потиснули руки…", — згадала Alyosha.

Співачка Alyosha і Слава Дьомін на інтерв'ю. Фото: скриншот з YouTube

Дружина Тараса Тополі наголосила, що вона ні про що не бреше, адже з її боку це було б некрасиво. Що стосується суми, яку Alyosha позичила на участь в конкурсі, то їй не довелося повертати всі гроші, адже, як говорить співачка, "багато чого пробачили".

"Я не брешу… Якби я щось наговорювала, це було б некрасиво… Я говорю правду, я говорю чесно і щиро, як це було. Нам багато чого пробачили… Це велика компанія дуже благородних людей", — також додала українська співачка.

Alyosha на конкурсі "Євробачення"

У 2010 році пісенний конкурс "Євробачення" відбувся в столиці Норвегії, місті Осло. Тоді Alyosha представила Україну з піснею "Sweet People" під номером 17 і посіла десяте місце.

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