Певица Alyosha одалживала деньги на участие в Евровидении-2010

Украинская певица Alyosha на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Украинская певица Alyosha, которая недавно сменила псевдоним на Елену Тополю, вспомнила времена участия в "Евровидении" в 2010 году. Жена лидера группы "Антитела" Тараса Тополи призналась, сколько ей пришлось потратить денег на поездку на масштабный конкурс.

Об этом Alyosha рассказала в интервью Славе Демину на "Телеканале ДОМ" в YouTube.

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Известная украинская артистка призналась, сколько она потратила на поездку в Норвегию, где в 2010 году состоялся масштабный песенный конкурс "Евровидение". Вспомнила Alyosha и тот факт, какой подарок ей сделали в Украине после возвращения с конкурса.

"В общем, эта поездка вылилась в более, чем 400 тысяч долларов, потому что это Норвегия, Осло, очень много направлений, которые были созданы под наше выступление. Это все очень много забрало денег. Когда я вернулась с "Евровидения", я получила в подарок картинку украинского художника, распечатанного на принтере, пожали руки…", — вспомнила Alyosha.

Певица Alyosha и Слава Демин на интервью. Фото: скриншот с YouTube

Жена Тараса Тополи подчеркнула, что она ни о чем не лжет, ведь с ее стороны это было бы некрасиво. Что касается суммы, которую Alyosha одолжила на участие в конкурсе, то ей не пришлось возвращать все деньги, ведь, как говорит певица, "много чего простили".

"Я не лгу… Если бы я что-то наговаривала, это было бы некрасиво… Я говорю правду, я говорю честно и искренне, как это было. Нам многое простили… Это большая компания очень благородных людей", — добавила украинская певица.

Alyosha на конкурсе "Евровидение"

В 2010 году песенный конкурс "Евровидение" состоялся в столице Норвегии, городе Осло. Тогда Alyosha представила Украину с песней "Sweet People" под номером 17 и заняла десятое место.

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