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Порушив останнє табу — Netflix опинився у центрі скандалу

13 травня 2024 14:17
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор
Порушив останнє табу — Netflix опинився у центрі скандалу
Кадр із серіалу. Фото: NETFLIX
a87ab323-541e-4f61-efbf-267d4309d800 - Оля Мазур
Оля Мазур
Редактор

Американський стрімінговий сервіс Netflix піддався жорсткій критиці після того, як глядачі зіткнулися з відвертою сценою у новій драмі. Мова йде про заключний епізод шестисерійного серіалу "Чоловік у повний зріст".

Про це пише Daily Mail.

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Актор Том Пелфрі скидає простирадло після того, як прийняв віагру, щоб показати себе колезі Джеффу Деніелсу в екранізації бестселера Тома Вулфа 1998 року. Вважається, що це перший випадок, коли мейнстрімова драма на британському телебаченні порушила табу щодо "ерегованого статевого органа". До речі, не було жодного попереднього попередження про оголення на екрані.

 

Кадр із серіалу. Фото: NETFLIX
Кадр із серіалу. Фото: NETFLIX

 

Оглядач Мері Кіллен сказала: "Я не хочу бачити відвертих образів, коли дивлюсь драму. Вже є забагато, і це зводить нас до тварин".

Інший додав: "Цей тренд закінчиться сумно, оскільки він депресивний, незагадковий і забирає частину магії життя".

Письменниця Енн Аткінс, співавтор програми "Думка дня" на Radio 4, сказала: "Де тепер межі, Netflix? Очевидно, це викликає не тільки відразу у багатьох звичайних глядачів, але й абсолютно непотрібно з точки зору мистецтва: погляд вниз, піднята брова зробили б набагато більше".

Уряд планує нове законодавство та кодекс, якого повинні дотримуватися всі стримери, що працюють у Великобританії. Стрімерів можуть оштрафувати на суму до 250 000 фунтів стерлінгів або обмежити, якщо вони порушують правила.

Нагадаємо, зірка "Бріджертонів"знялась у спокусливій фотосесії. А раніше ми писали про старт зйомком серіалу з Дженні Ортега.

кіно
серіал
Netflix
закордонні зірки

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